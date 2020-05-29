Церковные праздники в июне 2020: православный календарь на месяц
В первый месяц лета православные верующие отмечают один из важных христианских праздников – Святую Троицу. В текущем году она выпадает на 7 июня.
Также в июне православных ждет начало многодневного Петрова поста, который продлится с 15 июня по 11 июля.
Православные праздники в июне 2020 года: календарь
1 июня – Священномученика Патрикия Прусского, епископа.
2 июня – Мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
3 июня – Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
4 июня – Мученика Василиска.
5 июня – Преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой;
Преподобномученика Михаила Савваита черноризца.
6 июня – Преподобного Симеона столпника;
Вселенская Троицкая родительская суббота. Родительская суббота перед праздником Святой Троицы — день всеобщего поминовения усопших. В этот день в храмах совершают особое поминовение умерших православных христиан. В Троицкую родительскую субботу принято молится не только за родственников, но и за всех остальных усопших.
7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предчети;
День Святой Троицы. Праздник Троицы считается одним из важнейших христианских праздников — Троица входит в 12-ть крупнейших церковных торжеств года. Праздник прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Троицу также называют Пятидесятницей, так как отмечают праздник на 50-й день после Пасхи. Считается, что праздник Троица установили ученики Иисуса Христа, на которых снизошел Святой Дух.
8 июня – День Святого Духа;
Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
9 июня – Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского.
10 июня – Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.
Читайте такжеВыходные и праздники в Украине: календарь на 2020 год11 июня – Преподобномученицы Феодосии девы.
12 июня – Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.
13 июня – Мученика Ермия Команского.
14 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров пост.
15 июня – Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского;
Начало Петрова поста. Апостольский, Петропаловский или Петров пост был установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Петров пост считается не самым строгим, так как разрешена рыба, однако по средам и пятницам следует воздерживаться и от нее. Начинается пост через неделю после праздника Святой Троицы, в понедельник.
16 июня – Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
17 июня – Святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского.
18 июня – Священномученика Дорофея, епископа Тирского.
19 июня – Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского;
Преподобного Илариона Нового, игумена.
20 июня – Священномученика Теодота Анкирского.
21 июня – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Великомученика Теодора Стратилата.
22 июня – Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.
23 июня – Священномученика Тимофея, епископа Прусского.
24 июня – Апостолов Варфоломея и Варнавы.
25 июня – Преподобного Онуфрия Великого.
26 июня – Мученицы Акилины Старшей;
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.
27 июня – Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
28 июня – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Пророка Амоса.
29 июня – Святителя Тихона, епископа Амафунтского.
30 июня – Мученников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram