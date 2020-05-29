Церковные праздники в июне 2020: православный календарь на месяц

Главным церковным праздником в июне будет День Святой Троицы.

В первый месяц лета православные верующие отмечают один из важных христианских праздников – Святую Троицу. В текущем году она выпадает на 7 июня.

Также в июне православных ждет начало многодневного Петрова поста, который продлится с 15 июня по 11 июля.

Православные праздники в июне 2020 года: календарь

1 июня – Священномученика Патрикия Прусского, епископа.

2 июня – Мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

3 июня – Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

4 июня – Мученика Василиска.

5 июня – Преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой;

Преподобномученика Михаила Савваита черноризца.

6 июня – Преподобного Симеона столпника;

Вселенская Троицкая родительская суббота. Родительская суббота перед праздником Святой Троицы — день всеобщего поминовения усопших. В этот день в храмах совершают особое поминовение умерших православных христиан. В Троицкую родительскую субботу принято молится не только за родственников, но и за всех остальных усопших.

7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предчети;

День Святой Троицы. Праздник Троицы считается одним из важнейших христианских праздников — Троица входит в 12-ть крупнейших церковных торжеств года. Праздник прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Троицу также называют Пятидесятницей, так как отмечают праздник на 50-й день после Пасхи. Считается, что праздник Троица установили ученики Иисуса Христа, на которых снизошел Святой Дух.

8 июня – День Святого Духа;

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня – Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского.

10 июня – Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Читайте такжеВыходные и праздники в Украине: календарь на 2020 год11 июня – Преподобномученицы Феодосии девы.

12 июня – Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня – Мученика Ермия Команского.

14 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров пост.

15 июня – Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского;

Начало Петрова поста. Апостольский, Петропаловский или Петров пост был установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Петров пост считается не самым строгим, так как разрешена рыба, однако по средам и пятницам следует воздерживаться и от нее. Начинается пост через неделю после праздника Святой Троицы, в понедельник.

16 июня – Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.

17 июня – Святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского.

18 июня – Священномученика Дорофея, епископа Тирского.

19 июня – Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского;

Преподобного Илариона Нового, игумена.

20 июня – Священномученика Теодота Анкирского.

21 июня – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Великомученика Теодора Стратилата.

22 июня – Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

23 июня – Священномученика Тимофея, епископа Прусского.

24 июня – Апостолов Варфоломея и Варнавы.

25 июня – Преподобного Онуфрия Великого.

26 июня – Мученицы Акилины Старшей;

Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.

27 июня – Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Пророка Амоса.

29 июня – Святителя Тихона, епископа Амафунтского.

30 июня – Мученников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

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