Посевалки - это традиционные обрядовые песни с пожеланиями счастья и богатства.

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Новый год по старому стилю, известный как Старый Новый год. В народе в этот день отмечают праздник Маланки и именины Василия, которые известны своими интересными традициями. Утром 14 января мальчики и мужчины ходят по домам соседей, крестных и родственников и засевают комнату зерном. Во время засевания принято исполнять обрядовые песни с пожеланием здоровья, денег и хорошего урожая - посевалки. Хозяева дома одаривают посевающих подарками, угощениями и деньгами. Считается, что первым в дом 14 января должен зайти мальчик или мужчина.

Красивые тексты посевалок на русском и украинском языках

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

***

Сеем сеем посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль или пятак –

Не уйдем отсюда так.

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год —

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Читайте также"Щедрик, щедрик, щедривочка" - текст щедривки и видео красивых выступленийСієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію вію посіваю

Щастя й радості бажаю

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі

Сало, м’ясо і ковбаси

Пиріжки ще й пухнасті пампушки

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки

З новим роком!

***

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

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Автор: Екатерина Пулатова