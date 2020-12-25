Сегодня, 25 января, большая часть планеты отмечает Рождество - чудесный праздник рождения Иисуса Христа.
На самом деле, и католики, и православные отмечают Рождество 25 декабря. Однако католики и большинство протестантов церковный праздник отмечают по современному григорианскому календарю, по которому мы также живем. А в православии Рождество отмечается по юлианскому календарю, который уже давно не используется для определения даты и отличается от современного на 13 дней. Однако церковь России, Украины, Сербии и Грузии до сих пор использует старый календарь для встречи праздников.
Поздравления с католическим Рождеством
Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!
В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
В день Христова Рождества
Благодати вам желаю.
Пусть небесная звезда
Вас в пути оберегает.
Среди всех земных дорог
Озаряет ту, что нужно.
И ведет за руку Бог,
Вера — спутницею служит!
Вьюга песенку поет.
Рождество уж у ворот!
С яркими подарками,
Поздравлениями жаркими.
Волшебной ночью пожелаю
Успехов, радости, побед,
Осуществления желаний,
Здоровья, долгих-долгих лет.
Пусть будет жизнь благополучной,
Веселой, ладной и не скучной!
Пусть каждый день будет чудесным,
Светлым, чистым, интересным!
Нам Христово Рождество
Дарит сказку, волшебство,
Свет рождественской звезды
Сбережет пусть от беды,
В нас надежду зажигает,
В душах веру укрепляет.
Счастье пусть приходит в дом
К нам с Христовым Рождеством!
В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.
Пусть свет Святого Духа греет вас,
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.
С праздником Рождества Христова! Пусть в этот день откроются врата небес, и в ваш дом придет благая весть. Пусть на душе станет светло, и на вас снизойдет Божья благодать и теплота. Пусть ваша дружная семья живет в достатке, и стол ломится от лакомств. Чтобы Ангелы-Хранители берегли Вас, вашу семью и близких. Чтобы друзья были рядом, и вы всегда чувствовали их опору, поддержку и любовь. Чтобы сотрудники понимали, и работалось радостно, в атмосфере взаимного уважения и понимания. В этот день от чистого сердца желаю вам душевного спокойствия и благости. С Рождеством!
От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!
С первой звездой, с самым светлым праздником, с радостной вестью и неиссякаемой надеждой. С верой и счастьем, с добротой и чудом, с Рождеством Христовым! Желаю мира в душе, гармонии в отношениях, здоровья в теле и тихого счастья в душе. В этот радостный день пусть с вами будут самые близкие люди, а смех и душевные разговоры не иссякают.
***
Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: календарь питания на каждый день, что нельзя есть
- Выходные на Новый год и Рождество 2021: сколько отдыхают украинцы в декабре и январе
- Наряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинам
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram