25 декабря католики всего мира отмечают Рождество Христово.

Сегодня, 25 января, большая часть планеты отмечает Рождество - чудесный праздник рождения Иисуса Христа.

На самом деле, и католики, и православные отмечают Рождество 25 декабря. Однако католики и большинство протестантов церковный праздник отмечают по современному григорианскому календарю, по которому мы также живем. А в православии Рождество отмечается по юлианскому календарю, который уже давно не используется для определения даты и отличается от современного на 13 дней. Однако церковь России, Украины, Сербии и Грузии до сих пор использует старый календарь для встречи праздников.

Поздравления с католическим Рождеством

Зажигает небо свечи,

Предвещая торжество.

Будет радость бесконечной.

Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий

Пусть сбываются мечты,

Вера в чудо пробудится

Для любви и доброты!

В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

В день Христова Рождества

Благодати вам желаю.

Пусть небесная звезда

Вас в пути оберегает.

Среди всех земных дорог

Озаряет ту, что нужно.

И ведет за руку Бог,

Вера — спутницею служит!

Вьюга песенку поет.

Рождество уж у ворот!

С яркими подарками,

Поздравлениями жаркими.

Волшебной ночью пожелаю

Успехов, радости, побед,

Осуществления желаний,

Здоровья, долгих-долгих лет.

Пусть будет жизнь благополучной,

Веселой, ладной и не скучной!

Пусть каждый день будет чудесным,

Светлым, чистым, интересным!

Нам Христово Рождество

Дарит сказку, волшебство,

Свет рождественской звезды

Сбережет пусть от беды,

В нас надежду зажигает,

В душах веру укрепляет.

Счастье пусть приходит в дом

К нам с Христовым Рождеством!

В святой, прекрасный праздник Рождества

Я пожелать хочу от всей души,

Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,

Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас,

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час,

И на любой вопрос придет ответ.

С праздником Рождества Христова! Пусть в этот день откроются врата небес, и в ваш дом придет благая весть. Пусть на душе станет светло, и на вас снизойдет Божья благодать и теплота. Пусть ваша дружная семья живет в достатке, и стол ломится от лакомств. Чтобы Ангелы-Хранители берегли Вас, вашу семью и близких. Чтобы друзья были рядом, и вы всегда чувствовали их опору, поддержку и любовь. Чтобы сотрудники понимали, и работалось радостно, в атмосфере взаимного уважения и понимания. В этот день от чистого сердца желаю вам душевного спокойствия и благости. С Рождеством!

От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!

С первой звездой, с самым светлым праздником, с радостной вестью и неиссякаемой надеждой. С верой и счастьем, с добротой и чудом, с Рождеством Христовым! Желаю мира в душе, гармонии в отношениях, здоровья в теле и тихого счастья в душе. В этот радостный день пусть с вами будут самые близкие люди, а смех и душевные разговоры не иссякают.

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!

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Автор: Екатерина Пулатова