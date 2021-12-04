Новый год – праздник универсальный. Отмечают и любят его представители самых разных профессий. Многие работники перед новогодними праздниками отмечают корпоратив или уходят в отпуск, поэтому поздравления с Новым годом коллегам звучат заранее.
УНИАН собрали самые красивые поздравления для коллег с наступающим праздником – в стихах, открытках и прозе. Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год 2022.
Поздравления с Новым годом 2022 коллегам: стихи и проза
С Новым годом! Друзья и коллеги,
Пусть сбываются ваши мечты,
И в работе желаю успехов,
В личной жизни, чтоб всё без воды.
Знаю, справимся с вами мы точно,
По карьере все вверх полетим.
Пусть нам сложно бывает в работе,
Но мы спуску нигде не дадим!
Коллектив наш, конечно же, разный,
Тем сильнее мы вместе друзья,
Так поднимем же наши бокалы,
За успех, за врагов, за себя!
***
Коллеги наши дорогие!
Грядет волшебный Новый год,
А с ним – о чудо! – выходные,
Которых так недостает!
Пускай для всех он будет складным,
Удачным, прибыльным, отрадным,
И пусть прошедший год
С собой проблемы заберет!
***
Мои хорошие коллеги!
Всех вас поздравить я спешу,
Пускай подарит год успехи
Вам за поддержку, доброту.
Всех поздравляю с Новым годом
И искренне желаю вам:
Улыбкою и добрым словом
Давайте старт своим делам.
***
Вот что хочу сказать, народ:
Спешит к нам в гости Новый год!
Желаю всяческих везений,
Зарплат хороших, много премий.
Чтоб нами босс лишь восхищался
И никогда не придирался!
Пускай в семье и на работе
Нас счастье ждет, а не заботы.
Пусть чудо к нам скорей придет
В чудесный праздник Новый год!
***
Коллегам в Новый год желаю
Зарплат и премий регулярных,
Неисчерпаемых резервов,
Железных, прочных, крепких нервов
И подлиннее бы обедов,
Поидеальнее клиентов,
И легких годовых отчетов,
И соблюдений хозрасчетов.
***
Так давно друг друга знаем,
Что почти уже родня,
Принимайте же, коллеги,
Поздравления от меня!
В Новый год войти легко вам,
Без долгов и без забот,
Пусть идей, проектов новых
Каждый по сердцу найдет.
***
В Новый год желаю вам
Не грустить по пустякам.
Пусть, коллеги дорогие,
Будет все вам по плечам.
Новой будет пусть удача,
Стиль, успех и креатив,
Старым пусть лишь остается
Наш сплоченный коллектив!
***
С Новым годом, дорогие коллеги! Пусть он подарит вам самые желанные подарки, принесет много радостных событий, встреч и осуществит все мечты и планы. Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы прибавлялись, а успех сопутствовал во всех делах и проектах.
***
С наступающим Новым годом! Пускай этот красивый праздник внесет в жизнь яркие перемены, которые сделают ее богаче и насыщеннее. Пускай не пугают крутые жизненные виражи – они все будут вести к успеху!
***
Поздравляю с Новым 2022 годом, желаю волнующего и прекрасного настроения. Чтобы душа была наполнена счастьем, а эмоции били через край!
***
Дорогие коллеги! Еще один год остается в прошлом. Он был наполнен разными событиями – приятными и не очень. Мы боролись с трудностями, сталкивались с невзгодами, но чувствуя поддержку друг друга всегда выходили победителями. Мы не на словах, а на деле поддерживали друга, помогали делами и советами. Наш сплоченный, дружный коллектив давно стал единым целым. Пускай же и наступающий год продолжит все наши добрые начинания, станет успешным, счастливым, красивым. С Новым годом!
***
Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха!
Поздравления с Новым годом коллегам в картинках и открытках
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