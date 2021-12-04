Поздравления с Новым годом на работе обычно звучат заранее, перед новогодним отпуском.

Новый год – праздник универсальный. Отмечают и любят его представители самых разных профессий. Многие работники перед новогодними праздниками отмечают корпоратив или уходят в отпуск, поэтому поздравления с Новым годом коллегам звучат заранее.

УНИАН собрали самые красивые поздравления для коллег с наступающим праздником – в стихах, открытках и прозе. Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год 2022.

Поздравления с Новым годом 2022 коллегам: стихи и проза

С Новым годом! Друзья и коллеги,

Пусть сбываются ваши мечты,

И в работе желаю успехов,

В личной жизни, чтоб всё без воды.

Знаю, справимся с вами мы точно,

По карьере все вверх полетим.

Пусть нам сложно бывает в работе,

Но мы спуску нигде не дадим!

Коллектив наш, конечно же, разный,

Тем сильнее мы вместе друзья,

Так поднимем же наши бокалы,

За успех, за врагов, за себя!

***

Коллеги наши дорогие!

Грядет волшебный Новый год,

А с ним – о чудо! – выходные,

Которых так недостает!

Пускай для всех он будет складным,

Удачным, прибыльным, отрадным,

И пусть прошедший год

С собой проблемы заберет!

***

Мои хорошие коллеги!

Всех вас поздравить я спешу,

Пускай подарит год успехи

Вам за поддержку, доброту.

Всех поздравляю с Новым годом

И искренне желаю вам:

Улыбкою и добрым словом

Давайте старт своим делам.

***

Вот что хочу сказать, народ:

Спешит к нам в гости Новый год!

Желаю всяческих везений,

Зарплат хороших, много премий.

Чтоб нами босс лишь восхищался

И никогда не придирался!

Пускай в семье и на работе

Нас счастье ждет, а не заботы.

Пусть чудо к нам скорей придет

В чудесный праздник Новый год!

***

Коллегам в Новый год желаю

Зарплат и премий регулярных,

Неисчерпаемых резервов,

Железных, прочных, крепких нервов

И подлиннее бы обедов,

Поидеальнее клиентов,

И легких годовых отчетов,

И соблюдений хозрасчетов.

***

Так давно друг друга знаем,

Что почти уже родня,

Принимайте же, коллеги,

Поздравления от меня!

В Новый год войти легко вам,

Без долгов и без забот,

Пусть идей, проектов новых

Каждый по сердцу найдет.

***

В Новый год желаю вам

Не грустить по пустякам.

Пусть, коллеги дорогие,

Будет все вам по плечам.

Новой будет пусть удача,

Стиль, успех и креатив,

Старым пусть лишь остается

Наш сплоченный коллектив!

***

С Новым годом, дорогие коллеги! Пусть он подарит вам самые желанные подарки, принесет много радостных событий, встреч и осуществит все мечты и планы. Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы прибавлялись, а успех сопутствовал во всех делах и проектах.

***

С наступающим Новым годом! Пускай этот красивый праздник внесет в жизнь яркие перемены, которые сделают ее богаче и насыщеннее. Пускай не пугают крутые жизненные виражи – они все будут вести к успеху!

***

Поздравляю с Новым 2022 годом, желаю волнующего и прекрасного настроения. Чтобы душа была наполнена счастьем, а эмоции били через край!

***

Дорогие коллеги! Еще один год остается в прошлом. Он был наполнен разными событиями – приятными и не очень. Мы боролись с трудностями, сталкивались с невзгодами, но чувствуя поддержку друг друга всегда выходили победителями. Мы не на словах, а на деле поддерживали друга, помогали делами и советами. Наш сплоченный, дружный коллектив давно стал единым целым. Пускай же и наступающий год продолжит все наши добрые начинания, станет успешным, счастливым, красивым. С Новым годом!

***

Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

Поздравления с Новым годом коллегам в картинках и открытках

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Автор: Екатерина Пулатова