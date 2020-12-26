Красивые, милые и забавные поздравительные строки, а также яркие картинки с наступающим 2021-м годом.

Все меньше и меньше времени остается до наступления Нового 2021-го года, который будет проходить под покровительством Белого металлического Быка.

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаВ ряде подготовительных моментов важно не забыть поздравить с праздником своих коллег по работе. Ведь в обществе именно этих людей мы провели значительную часть уходящего года, а также, вероятно, и в грядущем.

Слова благодарности, поддержки и пожеланий всего наилучшего обязательно найдут своего адресата среди коллег. Чтобы облегчить поиск нужных поздравительных строк и ярких открыток, УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.

С Новым годом 2021 коллегам - стихи и открытки

***

Коллеги, Новый год грядет,

Примите поздравления.

И будет пусть у вас весь год

Отличным настроение!

Пусть непременно вам везет,

Судьба пусть улыбается,

Удача в руки к вам плывет,

А все мечты сбываются!

***

Вам, коллеги, пожелаю

Ларчик счастья в Новый год,

Из железа прочных нервов,

И идти всегда вперед!

Полюбить вам понедельник,

Все авралы устранять,

И, конечно, в личной жизни

Вам всегда лишь процветать!

***

Наступает новый год,

Что же нам он принесет?

Пожелаю, чтоб все планы

Выполняли на ура мы,

Чтоб, коллеги, нам везло,

Конкурентам всем назло,

А зарплата чтоб росла,

Жизнь счастливою была!

***

Планам нашим исполненье

Пусть подарит Новый год

И добавит нам терпенья,

Если дел невпроворот.

Пусть, коллеги, вам работа

Принесёт свои плоды:

Увеличатся доходы

И исполнятся мечты!

***

С Новым годом поздравляю

Вас, коллеги и друзья,

И желаю, чтоб мы жили

Дружно, как одна семья.

Пусть удача будет рядом

Вместе с нами целый год,

Увеличится зарплата,

И доход пусть наш растет.

Чтобы мы одной командой

Шли уверенно вперед.

Новый год стоит на старте,

Всем удачу раздает.

***

Любая нам работа по плечу,

Мы просто излучаем позитив.

У каждого есть "надо" и "хочу",

А вместе мы – отличный коллектив.

У каждого свой дом, своя семья,

Но вместе много времени проводим.

Вас с праздником хочу поздравить я.

Сотрудники, коллеги, с Новым годом!

***

С Новым годом вас, коллеги!

Он ворвется к нам вот-вот,

Много счастья, будто снега,

Пусть он всем нам принесет.

Самых дружных дней рабочих,

В коллективе – доброты,

А еще желаю очень,

Чтоб у всех сбылись мечты!

Короткие поздравления коллегам с Новым годом

***

С Новым годом! С волшебством!

Много денежек в ваш дом,

Много яркого веселья,

Озорного настроения.

***

Как бенгальский огонек,

Этот год пусть будет ярким,

Он удачу принесёт

И желанные подарки!

***

С Новым годом!

С незнакомым,

Неожиданным

И клевым!

***

Новогодняя пора,

Пахнет елкою - ура!

Пусть же будет год пришедший

От успеха сумасшедший!

***

Преподнесет пусть Новый год

Счастливых дней круговорот,

Мешок огромного везенья

И ларчик с добрым настроеньем!

Прикольные поздравления с Новым годом коллегам

***

С наступающим, ребята!

Пусть повысится зарплата,

Чтоб веселый дед Мороз

Всем подарочек принёс!

В том подарке – банка счастья,

Смеха целый килограмм,

Заклинанье от напастей

И пучок везенья вам!

***

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Желаю весело отметить,

Год проводить и снова встретить,

Наесться ночью до отвала,

И печень чтоб не отказала,

Желаний сотню загадать,

До самого утра не спать,

А утром все начать сначала,

Пока работа не позвала!

***

Я желаю в Новый год

Шестизначных сумм на счет,

Чтобы, заплатив налоги,

Мы не протянули ноги.

Чтоб смеялись и любили,

Весь год счастливы мы были.

***

Сдай в багаж свои проблемы

И забудь забрать потом,

В Новый год чтоб с новой темой –

В состоянии любом!

Все исполнится, поверь мне

И не думай о другом,

Счастье ждет тебя у двери.

С Новым годом! Все пучком!

Поздравления коллегам с Новым годом в прозе и картинках

***

С Новым годом, мои дорогие коллеги! Хочу вам пожелать бодрости и сил, уверенности и энтузиазма. Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни вас ждут большие свершения и победы, пусть в семьях ваших будет уют и благодать!

***

Обожаемые коллеги поздравляю вас с Новым годом и желаю в этом году неограниченных возможностей, удачных моментов, стратегически важных решений, а еще поменьше рабочих трудностей и побольше приятных минут.

***

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Новым годом! Желаем много радости и смеха, улыбок, искренности и добра! Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома. Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в Новом году все самые сокровенные мечты исполнятся! С праздником, друзья!

***

Вот и заканчивается ещё один трудовой год. Впереди долгожданные праздники. Желаю вам хороших праздников, счастливого Нового года! Пусть в Новом году Вам сопутствует удача в делах, в личной жизни и хорошее финансовое благополучие. Поистине, вы это заслуживаете!

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Автор: Алина Вишневская