Все меньше и меньше времени остается до наступления Нового 2021-го года, который будет проходить под покровительством Белого металлического Быка.
Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаВ ряде подготовительных моментов важно не забыть поздравить с праздником своих коллег по работе. Ведь в обществе именно этих людей мы провели значительную часть уходящего года, а также, вероятно, и в грядущем.
Слова благодарности, поддержки и пожеланий всего наилучшего обязательно найдут своего адресата среди коллег. Чтобы облегчить поиск нужных поздравительных строк и ярких открыток, УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.
С Новым годом 2021 коллегам - стихи и открытки
***
Коллеги, Новый год грядет,
Примите поздравления.
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!
Пусть непременно вам везет,
Судьба пусть улыбается,
Удача в руки к вам плывет,
А все мечты сбываются!
***
Вам, коллеги, пожелаю
Ларчик счастья в Новый год,
Из железа прочных нервов,
И идти всегда вперед!
Полюбить вам понедельник,
Все авралы устранять,
И, конечно, в личной жизни
Вам всегда лишь процветать!
***
Наступает новый год,
Что же нам он принесет?
Пожелаю, чтоб все планы
Выполняли на ура мы,
Чтоб, коллеги, нам везло,
Конкурентам всем назло,
А зарплата чтоб росла,
Жизнь счастливою была!
***
Планам нашим исполненье
Пусть подарит Новый год
И добавит нам терпенья,
Если дел невпроворот.
Пусть, коллеги, вам работа
Принесёт свои плоды:
Увеличатся доходы
И исполнятся мечты!
***
С Новым годом поздравляю
Вас, коллеги и друзья,
И желаю, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает.
***
Любая нам работа по плечу,
Мы просто излучаем позитив.
У каждого есть "надо" и "хочу",
А вместе мы – отличный коллектив.
У каждого свой дом, своя семья,
Но вместе много времени проводим.
Вас с праздником хочу поздравить я.
Сотрудники, коллеги, с Новым годом!
***
С Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней рабочих,
В коллективе – доброты,
А еще желаю очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!
Короткие поздравления коллегам с Новым годом
***
С Новым годом! С волшебством!
Много денежек в ваш дом,
Много яркого веселья,
Озорного настроения.
***
Как бенгальский огонек,
Этот год пусть будет ярким,
Он удачу принесёт
И желанные подарки!
***
С Новым годом!
С незнакомым,
Неожиданным
И клевым!
***
Новогодняя пора,
Пахнет елкою - ура!
Пусть же будет год пришедший
От успеха сумасшедший!
***
Преподнесет пусть Новый год
Счастливых дней круговорот,
Мешок огромного везенья
И ларчик с добрым настроеньем!
Прикольные поздравления с Новым годом коллегам
***
С наступающим, ребята!
Пусть повысится зарплата,
Чтоб веселый дед Мороз
Всем подарочек принёс!
В том подарке – банка счастья,
Смеха целый килограмм,
Заклинанье от напастей
И пучок везенья вам!
***
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Желаю весело отметить,
Год проводить и снова встретить,
Наесться ночью до отвала,
И печень чтоб не отказала,
Желаний сотню загадать,
До самого утра не спать,
А утром все начать сначала,
Пока работа не позвала!
***
Я желаю в Новый год
Шестизначных сумм на счет,
Чтобы, заплатив налоги,
Мы не протянули ноги.
Чтоб смеялись и любили,
Весь год счастливы мы были.
***
Сдай в багаж свои проблемы
И забудь забрать потом,
В Новый год чтоб с новой темой –
В состоянии любом!
Все исполнится, поверь мне
И не думай о другом,
Счастье ждет тебя у двери.
С Новым годом! Все пучком!
Поздравления коллегам с Новым годом в прозе и картинках
***
С Новым годом, мои дорогие коллеги! Хочу вам пожелать бодрости и сил, уверенности и энтузиазма. Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни вас ждут большие свершения и победы, пусть в семьях ваших будет уют и благодать!
***
Обожаемые коллеги поздравляю вас с Новым годом и желаю в этом году неограниченных возможностей, удачных моментов, стратегически важных решений, а еще поменьше рабочих трудностей и побольше приятных минут.
***
Дорогие коллеги, поздравляем вас с Новым годом! Желаем много радости и смеха, улыбок, искренности и добра! Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома. Будьте здоровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в Новом году все самые сокровенные мечты исполнятся! С праздником, друзья!
***
Вот и заканчивается ещё один трудовой год. Впереди долгожданные праздники. Желаю вам хороших праздников, счастливого Нового года! Пусть в Новом году Вам сопутствует удача в делах, в личной жизни и хорошее финансовое благополучие. Поистине, вы это заслуживаете!
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