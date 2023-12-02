Рассказываем, какое поздравление с днем рождения подруге можно отправить в честь праздника.

Подруга - это иногда самый близкий человек у каждой женщины, ведь только с ней можно обсудить и радости, и печали, посоветоваться и найти поддержку. В день рождения именно от родного человека хочется получить самые приятные подарки и пожелания - УНИАН знает, какое поздравление подруге с днем рождения точно понравится.

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Дорогая моя подруга, сегодня мне бы хотелось поздравить тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе огромного счастья и хорошего здоровья. Оставайся всегда такой же яркой, стильной и классной. Пусть удача сопровождает тебя по жизни. Пусть родные и друзья дарят только положительные эмоции. Пусть жизненный путь будет наполнен победами, радостью и весельем. Никогда не унывай и иди к своей мечте. С твоим днем, моя хорошая!

У тебя достоинств много,

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Остается пожелать

По крутой дороге жизни

Легкой поступью шагать.

Пропускать обиды мимо,

От проблем не впасть в уныние,

И тогда назло годам,

Проживешь ты лет до ста.

От морщин и от болезней

Оптимизм всего полезней!

Будь душою молода,

Энергична — как всегда.

***

С днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения и бесконечного счастья. Пусть тебя окружают только хорошие люди. Хочу, чтобы тебе всегда улыбалась удача. Желаю любви и понимания. И пусть все твои мечты исполнятся!

У тебя сегодня праздник

Самый лучший - день рожденья!

Пусть приходит в гости счастье,

И уходят огорченья.

Я желаю, чтобы сбылись

Все надежды и мечты,

Чтобы в жизни появилось

Все, о чем мечтаешь ты.

Пусть пышнее расцветает

С каждым днем твоя краса,

Не уходит с губ улыбка,

Не блестит в глазах слеза!

***

С днем рождения, моя дорогая девочка! В этот особенный для тебя день я хочу пожелать тебе самое главное — всегда оставаться собой, наполнять этот мир своей красотой и добротой, наслаждаться этой жизнью, любить и быть любимой!

Знаем мы с тобой друг друга

Много зим и много лет.

Ты всегда, моя подруга,

Подбодришь и дашь совет.

Даже если далеко мы,

Ты в душе всегда со мной.

День рождения твой помню

Я без книжки записной.

И тебя сегодня снова

Я поздравить тороплюсь.

Будь удачлива, здорова,

Пусть уйдет из сердца грусть!

***

С днем рождения! Счастья, здоровья, любви, долгих лет жизни! Чтобы близкие люди рядом только радовали, ценили, уважали, любили, чтобы дети радовали тебя своими успехами и достижениями! В общем, всего-всего самого хорошего и лучшего тебе в твой день рождения! Загадай желания, и пусть они все обязательно сбудутся! Чтобы всё было только так, как хочешь ты! Люблю, целую, обнимаю! Дорожу нашей дружбой!

Счастья пожелаю я подруге,

Бодрости, здоровья, много сил.

Чтобы не смотря на все тревоги,

Каждый день лишь радость приносил.

Роскоши, удачи, вдохновения,

Самых ярких впечатлений и добра.

Мудрости, в тяжелый миг - терпения,

Море позитива и тепла.

Пусть всегда родные будут рядом,

Стороной обходят горе и ненастья.

Будь успешной и любимой постоянно,

Просто человеческого счастья.

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