Подруга - это иногда самый близкий человек у каждой женщины, ведь только с ней можно обсудить и радости, и печали, посоветоваться и найти поддержку. В день рождения именно от родного человека хочется получить самые приятные подарки и пожелания - УНИАН знает, какое поздравление подруге с днем рождения точно понравится.
Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах
Дорогая моя подруга, сегодня мне бы хотелось поздравить тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе огромного счастья и хорошего здоровья. Оставайся всегда такой же яркой, стильной и классной. Пусть удача сопровождает тебя по жизни. Пусть родные и друзья дарят только положительные эмоции. Пусть жизненный путь будет наполнен победами, радостью и весельем. Никогда не унывай и иди к своей мечте. С твоим днем, моя хорошая!
У тебя достоинств много,
Остается пожелать
По крутой дороге жизни
Легкой поступью шагать.
Пропускать обиды мимо,
От проблем не впасть в уныние,
И тогда назло годам,
Проживешь ты лет до ста.
От морщин и от болезней
Оптимизм всего полезней!
Будь душою молода,
Энергична — как всегда.
***
С днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения и бесконечного счастья. Пусть тебя окружают только хорошие люди. Хочу, чтобы тебе всегда улыбалась удача. Желаю любви и понимания. И пусть все твои мечты исполнятся!
У тебя сегодня праздник
Самый лучший - день рожденья!
Пусть приходит в гости счастье,
И уходят огорченья.
Я желаю, чтобы сбылись
Все надежды и мечты,
Чтобы в жизни появилось
Все, о чем мечтаешь ты.
Пусть пышнее расцветает
С каждым днем твоя краса,
Не уходит с губ улыбка,
Не блестит в глазах слеза!
***
С днем рождения, моя дорогая девочка! В этот особенный для тебя день я хочу пожелать тебе самое главное — всегда оставаться собой, наполнять этот мир своей красотой и добротой, наслаждаться этой жизнью, любить и быть любимой!
Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда, моя подруга,
Подбодришь и дашь совет.
Даже если далеко мы,
Ты в душе всегда со мной.
День рождения твой помню
Я без книжки записной.
И тебя сегодня снова
Я поздравить тороплюсь.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдет из сердца грусть!
***
С днем рождения! Счастья, здоровья, любви, долгих лет жизни! Чтобы близкие люди рядом только радовали, ценили, уважали, любили, чтобы дети радовали тебя своими успехами и достижениями! В общем, всего-всего самого хорошего и лучшего тебе в твой день рождения! Загадай желания, и пусть они все обязательно сбудутся! Чтобы всё было только так, как хочешь ты! Люблю, целую, обнимаю! Дорожу нашей дружбой!
Счастья пожелаю я подруге,
Бодрости, здоровья, много сил.
Чтобы не смотря на все тревоги,
Каждый день лишь радость приносил.
Роскоши, удачи, вдохновения,
Самых ярких впечатлений и добра.
Мудрости, в тяжелый миг - терпения,
Море позитива и тепла.
Пусть всегда родные будут рядом,
Стороной обходят горе и ненастья.
Будь успешной и любимой постоянно,
Просто человеческого счастья.