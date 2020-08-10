Перенос рабочих дней в 2021 году: в Кабмине обнародовали график

В Украине в 2021 году трижды будет по четыре выходных дня подряд.

Правительство Украины подготовило проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

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Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова и 24 августа - День независимости Украины 14 октября - День защитника Украины

Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, сколько дней будем отдыхать на День Независимости Украины.

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