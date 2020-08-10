Перенос рабочих дней в 2021 году: в Кабмине обнародовали график
Правительство Украины подготовило проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.
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Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова и 24 августа - День независимости Украины 14 октября - День защитника Украины
Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:
- пятницы 8 января на субботу 16 января;
- понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, сколько дней будем отдыхать на День Независимости Украины.
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