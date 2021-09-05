На всей Земле сегодня отмечается необычный праздник - Оранжевый день. Эта дата была создана, чтобы вспомнить, что у природы нет плохой погоды, а каждая пора года прекрасна по-своему.
Мы предлагаем вам несколько чудесных картинок про осень, а также душевных стихотворений, которые наполнят сердца теплом, даже если за окном льет дождь.
Красивые картинки осени и вдохновляющие стихотворения
Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.
Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!
***
С осенним наступленьем поздравляю,
Вам золотых успехов пожелаю.
Пусть листопад вас успокоит,
Сюрпризов много приготовит.
Летит спокойно жёлтый лист,
И в небе журавлиный слышен крик.
Успокойся и расслабься, улыбнись,
Энергией осенней ты природы зарядись.
***
До свидания, шепнуло лето,
Трав сухих, качнув первой проседью,
Я тебя осенним лучом
Поздравляю с первым днем осени.
Не грусти об ушедшем лете,
Осень новый начнет отсчет
И цветы любви запоздалой
Пусть к тебе на порог принесет.
***
Осень золотая, осень-баловница!
Листья на каштанах шелестят в ночи...
Улыбнись нам, нежная, прекрасная столица!
Посидим мы в сквере, просто помолчим.
Первый день осенний — тёплый и красивый,
Нам ещё не грустно: далеко зима,
Солнце ещё нежное, ветерок несильный...
Но уже пораньше наступает тьма.
***
Беззаботная пора позади теперь
И на смену лету приходит осень,
В царство своё открывает дверь,
Приглашая зайти к ней в гости.
Не поддавайтесь её хандре,
Пусть на сердце тоска не ложится.
Хорошо будет в сентябре.
Пусть захочется вам влюбиться.
В первый день всё вокруг изменила,
Закружила в таинственном танце.
Осень многих уже вдохновила.
Вы свой шанс тоже не потеряйте.
***
Деревья в ярко-огненном наряде,
Горит багряным заревом закат,
Пришла царица-осень при параде,
И листьев россыпи у ног её лежат.
И месяц потрепала за загривок,
И по полям рукою провела.
Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!
Оставь на память чуточку тепла!
***
Покрылась золотом природа,
И листопад закружит скоро,
Не страшна нам непогода,
Красота природного декора.
Готовится погода холодать,
И увядает жизнь, но ненадолго,
И хочется о грусти рассказать,
Природе, что сейчас в осколках.
Я поздравляю с первым днем,
Запомнится пусть это время,
И счастье помнится притом,
А с плеч сойдет лихое бремя.
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