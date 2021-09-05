Золотая осенняя пора встречает нас последними теплыми деньками и богатством красок

На всей Земле сегодня отмечается необычный праздник - Оранжевый день. Эта дата была создана, чтобы вспомнить, что у природы нет плохой погоды, а каждая пора года прекрасна по-своему.

Мы предлагаем вам несколько чудесных картинок про осень, а также душевных стихотворений, которые наполнят сердца теплом, даже если за окном льет дождь.

Красивые картинки осени и вдохновляющие стихотворения

Вот и кончился сезон

Отпусков, каникул.

Не грустить! Таков закон

И природный цикл.

Ты смотри наоборот:

Осень? Распрекрасно!

Значит, скоро Новый год,

Женский день и Пасха!

***

С осенним наступленьем поздравляю,

Вам золотых успехов пожелаю.

Пусть листопад вас успокоит,

Сюрпризов много приготовит.

Летит спокойно жёлтый лист,

И в небе журавлиный слышен крик.

Успокойся и расслабься, улыбнись,

Энергией осенней ты природы зарядись.

***

До свидания, шепнуло лето,

Трав сухих, качнув первой проседью,

Я тебя осенним лучом

Поздравляю с первым днем осени.

Не грусти об ушедшем лете,

Осень новый начнет отсчет

И цветы любви запоздалой

Пусть к тебе на порог принесет.

***

Осень золотая, осень-баловница!

Листья на каштанах шелестят в ночи...

Улыбнись нам, нежная, прекрасная столица!

Посидим мы в сквере, просто помолчим.

Первый день осенний — тёплый и красивый,

Нам ещё не грустно: далеко зима,

Солнце ещё нежное, ветерок несильный...

Но уже пораньше наступает тьма.

***

Беззаботная пора позади теперь

И на смену лету приходит осень,

В царство своё открывает дверь,

Приглашая зайти к ней в гости.

Не поддавайтесь её хандре,

Пусть на сердце тоска не ложится.

Хорошо будет в сентябре.

Пусть захочется вам влюбиться.

В первый день всё вокруг изменила,

Закружила в таинственном танце.

Осень многих уже вдохновила.

Вы свой шанс тоже не потеряйте.

***

Деревья в ярко-огненном наряде,

Горит багряным заревом закат,

Пришла царица-осень при параде,

И листьев россыпи у ног её лежат.

И месяц потрепала за загривок,

И по полям рукою провела.

Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!

Оставь на память чуточку тепла!

***

Покрылась золотом природа,

И листопад закружит скоро,

Не страшна нам непогода,

Красота природного декора.

Готовится погода холодать,

И увядает жизнь, но ненадолго,

И хочется о грусти рассказать,

Природе, что сейчас в осколках.

Я поздравляю с первым днем,

Запомнится пусть это время,

И счастье помнится притом,

А с плеч сойдет лихое бремя.

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Автор: Кристина Кащавцева