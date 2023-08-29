Добра, мира и Божьей благодати пожелайте на Ореховый Спас.

29 августа верующие отмечают Третий Спас - Ореховый. В церковном календаре - перенесение Нерукотворного образа Господня из Эдессы в Константинополь. Праздник завершает череду трех Спасов, а в этот день традиционно желают здоровья, душевного спокойствия и, конечно, мира. Поздравьте родных и близких с Ореховым Спасом открыткой или трогательными словами из нашей подборки.

Ореховый Спас - поздравления

Если хлебом кормят вас -

На пороге Третий Спас,

Видео дня

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придет с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесет

Радости на целый год.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.

***

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали.

Чтоб Он вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных.

Не знайте ни в чём недостатка,

Чтоб жизнь была долгой и сладкой!

***

Желаю вам света и тепла. Пусть вашу дорогу всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. Помните об этом.

***

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

***

Хлебный Спас - светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

На Спас Ореховый желаю,

Чтобы Господь тебя хранил.

А небо пусть предоставляет

Для дней житейских много сил!

Судьбы пройдя все испытанья,

Большое счастье обрети.

И в глубину души бескрайней

Добро и радость ты впусти!

***

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

***

Вас со Спасом поздравляю,

Вот и Третий подошел,

Счастья вам и крепкой веры,

Душу чтоб покой нашел.

Жизни мирной вам желаю,

Не терять надежды в сердце,

И тогда Господь откроет

Перед вами в счастье дверцу.

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Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба - это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

Ореховый Спас - открытки

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Ранее мы рассказывали о празднике Ореховый Спас, его традициях и запретах.

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