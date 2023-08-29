29 августа верующие отмечают Третий Спас - Ореховый. В церковном календаре - перенесение Нерукотворного образа Господня из Эдессы в Константинополь. Праздник завершает череду трех Спасов, а в этот день традиционно желают здоровья, душевного спокойствия и, конечно, мира. Поздравьте родных и близких с Ореховым Спасом открыткой или трогательными словами из нашей подборки.
Ореховый Спас - поздравления
Если хлебом кормят вас -
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год.
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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой. Желаю здравия и долгих лет жизни.
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Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали.
Чтоб Он вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных.
Не знайте ни в чём недостатка,
Чтоб жизнь была долгой и сладкой!
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Желаю вам света и тепла. Пусть вашу дорогу всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. Помните об этом.
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Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
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Хлебный Спас - светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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На Спас Ореховый желаю,
Чтобы Господь тебя хранил.
А небо пусть предоставляет
Для дней житейских много сил!
Судьбы пройдя все испытанья,
Большое счастье обрети.
И в глубину души бескрайней
Добро и радость ты впусти!
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С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!
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Вас со Спасом поздравляю,
Вот и Третий подошел,
Счастья вам и крепкой веры,
Душу чтоб покой нашел.
Жизни мирной вам желаю,
Не терять надежды в сердце,
И тогда Господь откроет
Перед вами в счастье дверцу.
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Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба - это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!
Ореховый Спас - открытки
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Ранее мы рассказывали о празднике Ореховый Спас, его традициях и запретах.