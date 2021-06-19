Чтобы праздник прошел удачно, можно провести несколько особенных обрядов

Завтра христиане отметят Троицу - один из самых важных христианских праздников в году. Этот день также называют Зеленым праздником или Пятидесятницей, поскольку празднуется он через 50 дней после Пасхи. В Украине этот день объявлен официальным выходным. Наши предки всегда придавали большое значение этому дню, и приурочили к Троице множество обрядов.

Молитвы на Троицу

В этот праздник можно прочитать дома молитву к Святой Троице. Желательно иметь икону с изображением Троицы. Если позволяет здоровье, для молитвы лучше встать на колени, чтобы показать свое почтение. Читать молитву лучше в убранной комнате.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.

Обряды и ритуалы на Троицу

Читайте такжеЛетнее солнцестояние 2021: дата и приметы, что нельзя делать в этот деньНаши предки в праздник Троицы собирали целебные травы и цветы, плели венки, подготавливались к посеву урожая. Букеты трав часто освящали в церкви и приносили в дом, сарай или хлев для защиты от злых сил. Зелеными ветками украшали дом и обеденный стол.

Важно отметить, что церковь неодобрительно относится к любым гаданиям и мистическим ритуалам, и считает их ересью. Однако для сторонников обрядов существует множество интересных обычаев на этот праздник.

Гадание на замужество. Незамужняя девушка крутится вокруг своей оси и затем падает в траву. В какую сторону она упадет головой - там живёт её жених.

Незамужние девицы бросают чайные ложки в ветви березы. Чья ложка упадет на землю, а не застрянет в ветвях, та девушка раньше других выйдет замуж.

Из листьев клена и веток изготовляют чучело кукушки и пускают плыть по реке. Чья кукушка дальше всех проплывет, та и выйдет первой замуж.

Из веток березы и диких цветов плетут венок. Если он завянет через неделю - человеку стоит ожидать болезни, а если останется зеленым - здоровье будет крепким.

Народные приметы на Троицу

Если ворона часто каркает, то стоит ожидать плохих новостей. Намокнуть под дождем в этот день - к богатству. Грозы сегодня предвещает плохой урожай зерна. Если собака родила щенят, до и хозяев скоро появятся дети. Дождь сегодня - к жаркому лету.

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Автор: Екатерина Пулатова