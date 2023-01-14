Пожелания Божьего благословения и красивые открытки с праздником Обрезание Господне - в подборке от УНИАН.

14 января, помимо Старого Нового года и Дня святого Василия, отмечается православный праздник - Обрезание Господне 2023. Верующие традиционно в этот день желают друг другу истинной веры, спасения и Божьего благословления. Душевные поздравления и открытки с праздником Обрезание Господне - в подборке УНИАН.

Обрезание Господне - поздравления

В день Обрезания Господня

Желаю мира и добра.

Видео дня

Душа открыта будет Богу,

Исполнена всегда тепла.

Чтоб в семьях был уют и радость,

Я благ земных желаю вам.

И в день святой, счастливый, чистый,

Откройте двери в сердца храм.

***

В день Обрезания Господнего желаю никогда не терять веры в Бога и всегда беречь в сердце надежду на благо. Пусть в твоей жизни будет мир и радость, пусть в твоей семье все будут счастливы и здоровы, пусть в твоей душе живёт доброта и щедрость.

***

Вас с Обрезанием Господним

Я поздравляю от души,

Пусть голос веры и надежды

Для вас всегда звучит в тиши.

Пускай обходят стороной

Мирские тяготы, метания,

Душа пусть полнится добром,

И все сбываются желания.

***

В день Обрезания Господнего пожелать хочу чистых мыслей и благих целей, великих стремлений и добрых дел, несомненной чести и бравого достоинства, чуткого сердца и счастливой души, благополучного пути и искренней радости.

***

Поздравляю с праздником Обрезания Господнего. Желаю всегда находить светлый путь даже в самый мрачный день, желаю искренне любить и всей душой надеться на мир, удачу, благо и добро. Пусть Господь будет с тобой, пусть счастье наполняет твоё сердце.

***

Обрезание Господне -

Светлый праздник на дворе.

Пожелаем вам сегодня

Жить в согласьи и добре.

Чтобы суета мирская

Не коснулась ваших душ.

Пусть печали тот не знает,

Кто в благих вестях сведущ.

***

В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Обрезание Господне - открытки с праздником

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