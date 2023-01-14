14 января, помимо Старого Нового года и Дня святого Василия, отмечается православный праздник - Обрезание Господне 2023. Верующие традиционно в этот день желают друг другу истинной веры, спасения и Божьего благословления. Душевные поздравления и открытки с праздником Обрезание Господне - в подборке УНИАН.
Обрезание Господне - поздравления
В день Обрезания Господня
Желаю мира и добра.
Душа открыта будет Богу,
Исполнена всегда тепла.
Чтоб в семьях был уют и радость,
Я благ земных желаю вам.
И в день святой, счастливый, чистый,
Откройте двери в сердца храм.
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В день Обрезания Господнего желаю никогда не терять веры в Бога и всегда беречь в сердце надежду на благо. Пусть в твоей жизни будет мир и радость, пусть в твоей семье все будут счастливы и здоровы, пусть в твоей душе живёт доброта и щедрость.
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Вас с Обрезанием Господним
Я поздравляю от души,
Пусть голос веры и надежды
Для вас всегда звучит в тиши.
Пускай обходят стороной
Мирские тяготы, метания,
Душа пусть полнится добром,
И все сбываются желания.
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В день Обрезания Господнего пожелать хочу чистых мыслей и благих целей, великих стремлений и добрых дел, несомненной чести и бравого достоинства, чуткого сердца и счастливой души, благополучного пути и искренней радости.
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Поздравляю с праздником Обрезания Господнего. Желаю всегда находить светлый путь даже в самый мрачный день, желаю искренне любить и всей душой надеться на мир, удачу, благо и добро. Пусть Господь будет с тобой, пусть счастье наполняет твоё сердце.
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Обрезание Господне -
Светлый праздник на дворе.
Пожелаем вам сегодня
Жить в согласьи и добре.
Чтобы суета мирская
Не коснулась ваших душ.
Пусть печали тот не знает,
Кто в благих вестях сведущ.
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В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.