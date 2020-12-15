Чудесные добрые треки добавят чуточку зимней магии в канун новогодне-рождественских дней.

Музыка - отличный способ создать невероятно сказочную атмосферу. Накануне новогодне-рождественских праздников хочется добавить в свой плей-лист чуточку зимней магии - красивых праздничных песен. Они вызывают у каждого из нас особенно трепетные предчувствия светлого и доброго.

УНИАН сделал подборку наиболее известных и по-настоящему праздничных новогодних песен.

ABBA - Happy New Year

Новогодняя песня шведского квартета ABBA является своеобразным поздравлением с Новым годом, которое не теряет актуальности.

Frank Sinatra - Let It Snow!

Одна из самых известных рождественских песен. Наиболее популярна в исполнении легендарного американского певца Фрэнка Синатры.

Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

Эта песня звучит в замечательном фильме "Один дома". Первый исполнитель - Бренда Ли, которая в 1958 году записала и выпустила ее как сингл.

Johnny Mathis - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Очень атмосферная праздничная песня в исполнении Джонни метиса. Этот рождественский хит, написанный Мередит Уилсон в 1951 году.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Известная американская певица Мэрайя Кэри выпустила этот сингл в 1994 году. С тех пор ее песня ежегодно добавляет праздничного настроения.

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Веселая мелодия, хрустальное звучание колокольчиков и радостное пение сделают эту песню одним из самых любимых хитов. Без нее праздник вообще трудно представить. Наиболее известна в исполнении Бобби Хелмса, который был первым исполнителем.

Wham! - Last Christmas

Настоящий хит британского поп-дуэта Wham!, выпущенный в 1984 году. Она до сих пор невероятно популярна и под новогодние праздники нередко появляется в хит-парадах. На эту песню записано множество кавер-версий.

Группа "Скрябин" - З Новим роком і Рождеством

Добрая, праздничная песня от легендарной украинской группы "Скрябин" подарит теплые эмоции и пожелания счастливых новогодне-рождественских праздников.

Щедрик

Украинская народная песня в обработке Леонтовича стала настоящим шедевром всех времен и народов. Версий "Щедрика" - очень много как на разных языках, так и в разных музыкальных стилях. Исполнила эту легендарную песню, в частности, и украинская певица Тина Кароль.

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Автор: УНИАН