Какой праздник 9 октября / фото pixabay.com

Христиане отмечают церковный праздник 9 октября в честь апостола Иоанна Богослова. Этот святой считается покровителем иконописцев и иконного дела, поэтому в эту дату можно рисовать и покупать иконы. К этой дате наши предки заканчивали сев озимых. Это последняя удачная дата, чтобы посадить озимый чеснок.

К Иоанну Богослову обращались путники, чтобы он благословил в дальней дороге. В целом день считается удачным для путешественников и моряков.

Что нельзя делать 9 октября

  1. 9 октября наши предки опасались есть сырой лук и чеснок, поскольку на теле могут образоваться чирьи.
  2. На перекрестке дороги нельзя ничего поднимать с земли, а также плевать на землю, пересчитывать деньги и есть.
  3. Неудачный день для рыбалки и для засолки рыбы.

Приметы погоды 9 октября

  • Если в этот день идет дождь, то ещё три недели будет стоять мокрая погода.
  • Если каштаны уже стоят без листьев, то зима будет ранняя.
  • Розовый закат предвещает сильные ветра.
  • Мелкий дождь сулит теплую зиму, а сильный ливень - к большим заморозкам зимой.
  • Если грачи уже улетели на зимовку, то скоро выпадет первый снег.
  • Яркие звезды сегодня сулят хорошую погоду.
  • Сильный листопад сулит скорое наступление заморозков.

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