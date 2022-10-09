Христиане отмечают церковный праздник 9 октября в честь апостола Иоанна Богослова. Этот святой считается покровителем иконописцев и иконного дела, поэтому в эту дату можно рисовать и покупать иконы. К этой дате наши предки заканчивали сев озимых. Это последняя удачная дата, чтобы посадить озимый чеснок.
К Иоанну Богослову обращались путники, чтобы он благословил в дальней дороге. В целом день считается удачным для путешественников и моряков.
Что нельзя делать 9 октября
- 9 октября наши предки опасались есть сырой лук и чеснок, поскольку на теле могут образоваться чирьи.
- На перекрестке дороги нельзя ничего поднимать с земли, а также плевать на землю, пересчитывать деньги и есть.
- Неудачный день для рыбалки и для засолки рыбы.
Приметы погоды 9 октября
- Если в этот день идет дождь, то ещё три недели будет стоять мокрая погода.
- Если каштаны уже стоят без листьев, то зима будет ранняя.
- Розовый закат предвещает сильные ветра.
- Мелкий дождь сулит теплую зиму, а сильный ливень - к большим заморозкам зимой.
- Если грачи уже улетели на зимовку, то скоро выпадет первый снег.
- Яркие звезды сегодня сулят хорошую погоду.
- Сильный листопад сулит скорое наступление заморозков.