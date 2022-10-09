Народный праздник 9 октября получил названия Иоанн Богослов, Путник.

Христиане отмечают церковный праздник 9 октября в честь апостола Иоанна Богослова. Этот святой считается покровителем иконописцев и иконного дела, поэтому в эту дату можно рисовать и покупать иконы. К этой дате наши предки заканчивали сев озимых. Это последняя удачная дата, чтобы посадить озимый чеснок.

К Иоанну Богослову обращались путники, чтобы он благословил в дальней дороге. В целом день считается удачным для путешественников и моряков.

Что нельзя делать 9 октября

9 октября наши предки опасались есть сырой лук и чеснок, поскольку на теле могут образоваться чирьи. На перекрестке дороги нельзя ничего поднимать с земли, а также плевать на землю, пересчитывать деньги и есть. Неудачный день для рыбалки и для засолки рыбы.

Приметы погоды 9 октября

Если в этот день идет дождь, то ещё три недели будет стоять мокрая погода.

Если каштаны уже стоят без листьев, то зима будет ранняя.

Розовый закат предвещает сильные ветра.

Мелкий дождь сулит теплую зиму, а сильный ливень - к большим заморозкам зимой.

Если грачи уже улетели на зимовку, то скоро выпадет первый снег.

Яркие звезды сегодня сулят хорошую погоду.

Сильный листопад сулит скорое наступление заморозков.

Вас также могут заинтересовать новости: