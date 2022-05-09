Народный праздник 9 мая известен под названием Глафира Горошница.

Христиане отмечают церковный праздник 9 мая в честь праведной Глафиры Амасийской. Она считается покровительницей гороха, поэтому день идеален для посадки этой культуры. Также в эту дату можно сажать вишню и черешню - они дадут хороший урожай.

В этот день для крепкого здоровья нужно съесть блюдо из гороха. Наши предки 9 мая пекли пирожки с горохом. Увидеть сегодня ласточку считается большой удачей. Если увидели ласточку - загадайте желание, и оно сбудется.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя ловить и обижать птиц. Невестке и свекрови нельзя ссориться, иначе они никогда не помирятся. Не стоит сегодня заниматься уборкой, раскладывать вещи по местам - будут проблемы со здоровьем. Неудачный день для посадки картошки.

Приметы погоды 9 мая

Солнечный и безоблачный день - к хорошему урожаю ягод и овощей.

Утренняя роса предвещает хороший улов рыбы.

Если сегодня мороз, то ещё 7 дней будет морозно.

Высокие серые облака - к дождливой и грозовой погоде.

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