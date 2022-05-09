Христиане отмечают церковный праздник 9 мая в честь праведной Глафиры Амасийской. Она считается покровительницей гороха, поэтому день идеален для посадки этой культуры. Также в эту дату можно сажать вишню и черешню - они дадут хороший урожай.
В этот день для крепкого здоровья нужно съесть блюдо из гороха. Наши предки 9 мая пекли пирожки с горохом. Увидеть сегодня ласточку считается большой удачей. Если увидели ласточку - загадайте желание, и оно сбудется.
Что нельзя делать 9 мая
- Нельзя ловить и обижать птиц.
- Невестке и свекрови нельзя ссориться, иначе они никогда не помирятся.
- Не стоит сегодня заниматься уборкой, раскладывать вещи по местам - будут проблемы со здоровьем.
- Неудачный день для посадки картошки.
Приметы погоды 9 мая
- Солнечный и безоблачный день - к хорошему урожаю ягод и овощей.
- Утренняя роса предвещает хороший улов рыбы.
- Если сегодня мороз, то ещё 7 дней будет морозно.
- Высокие серые облака - к дождливой и грозовой погоде.