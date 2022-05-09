Какой православный праздник 9 мая отмечают верующие и что нужно сделать сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Священномученик Василий жил в IV веке и был епископом в городе Амасии. Всю свою жизнь он посвятил защите христианства - обличал идолопоклонников и утешал верующих в Господа. Неоднократно присутствовал на Соборах и писал обличающие речи против ереси ариев.

В те времена правил император Лициний, который воспылал страстью к служанке своей жены - Глафире. Он хотел жениться на ней, но Глафира рассказала все своей хозяйке и просила спасти ее от правителя. Мудрая женщина отправила Глафиру в Амасий, где святитель Василий взял ее к себе на попечение, а императору сказали, что служанка умерла.

В Амасии начали строить храм и в переписке с царицей Глафира попросила прислать помощь. Это письмо прочел Лициний, разгневался и приказал доставить к нему Василия и Глафиру. По прибытии служанку убили, а Василия заключили в темницу и заставляли отречься от Господа. Когда святитель отказался, ему отрубили голову, а тело бросили в море.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 9 мая - Глафира Горошница.

Приметы 9 мая

кукушка много кукует - к улучшению погоды;

снег лежит 9 мая - лето будет жарким;

ласточки прилетели - к теплу и богатому урожаю;

день ясный и солнечный - будет хороший урожай огурцов.

Сон в ночь с 8 на 9 мая покажет ваше будущее.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя свататься, жениться или венчаться - союз будет недолгим. Также не рекомендуется есть блюда из картофеля - рискуете привлечь беды и ссоры в семью. Уборку в шкафах и генеральную уборку в квартире перенесите на другой день, иначе вскоре начнете ругаться с близкими.

Что можно делать 9 мая

В день Глафиры Горошницы полагается готовить и есть блюда из гороха. Также можно горох посадить - святая поспособствует богатому урожаю этой культуры. Православные верующие могут помолиться Глафире о здравии в семье, защите от бед и плодородном годе.

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