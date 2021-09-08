В народном календаре этот день получил названия Адриан и Наталья, Наталья-овсяница, Натальин день.

8 сентября христиане отмечают церковный праздник священномучеников Адриана и Натальи. В народном календаре дата получила название Наталья-овсяница. В этот день собирали урожай овса и почитали эту культуру. Из овсяной муки готовили хлеб, блины, овсяный кисель. Овсяную кашу давали детям и лошадям.

8 сентября проводят различные обряды. В эту дату принято готовить блюда из толокна для хорошего урожая в следующем году. В дом заносили последний сноп собранного овса и ставили в углу под иконой. Святой Наталье молятся о супружеском счастье и семейном благополучии.

В этот день в доме нужно поставить в кувшин с водой веточку рябины с ягодами. Считается, что такой оберег защитит дом от беды и болезней.

Что нельзя делать 8 сентября

В этот день нельзя ссориться, иначе не будет счастья. Нельзя совершать незапланированные покупки, чтобы не было финансовых неудач.

Приметы погоды 8 сентября

Много опят в лесу – бабино лето будет очень коротким.

Холодное утро – к ранней и морозной зиме.

Много ягод рябины – к похолоданию.

Редкие белые облака на небе сулят холод и ясную погоду.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова