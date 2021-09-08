8 сентября христиане отмечают церковный праздник священномучеников Адриана и Натальи. В народном календаре дата получила название Наталья-овсяница. В этот день собирали урожай овса и почитали эту культуру. Из овсяной муки готовили хлеб, блины, овсяный кисель. Овсяную кашу давали детям и лошадям.
8 сентября проводят различные обряды. В эту дату принято готовить блюда из толокна для хорошего урожая в следующем году. В дом заносили последний сноп собранного овса и ставили в углу под иконой. Святой Наталье молятся о супружеском счастье и семейном благополучии.
В этот день в доме нужно поставить в кувшин с водой веточку рябины с ягодами. Считается, что такой оберег защитит дом от беды и болезней.
Что нельзя делать 8 сентября
- В этот день нельзя ссориться, иначе не будет счастья.
- Нельзя совершать незапланированные покупки, чтобы не было финансовых неудач.
Приметы погоды 8 сентября
- Много опят в лесу – бабино лето будет очень коротким.
- Холодное утро – к ранней и морозной зиме.
- Много ягод рябины – к похолоданию.
- Редкие белые облака на небе сулят холод и ясную погоду.
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