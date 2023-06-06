Народный праздник 6 июня известен под названиями Никита Столпник, Симеон Столпник, Никитин день.

6 июня православная православная церковь чтит преподобных Никиту и Симеона Столпников. Эти святые за подвиги столпничества были награждены даром целительства. К ним молятся о выздоровлении и лечении тяжелых недугов. В целом день считается удачным для любого лечения и медосмотра.

Наши предки 6 июня чтили шиповник, который зацветает к этому времени. В давнее время это растение считалось символом красоты, любви и молодости. Девушки в эту дату умывались отваром из цветков шиповника, чтобы кожа была гладкой. Также этому кусту сегодня можно "вылить душу" о том, что вас беспокоит - тогда решение проблемы придет само по себе. Наши предки 6 июня варили чай из цветков шиповника и заготавливали варенье.

Также в день Симеона Столпника продолжали работать в саду и огороде. Главными заботами в этот период были обработка сада от вредителей и болезней, посев поздних овощей, сбор лекарственных растений и ягод клубники. Чтобы пчелы охотнее опыляли цветущие деревья, их опрыскивали водой, смешанной с медом.

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Рожденные 6 июня люди очень талантливые и предприимчивые. Они отличаются практичностью и приземленностью, не любят витать в облаках. Очень решительные и уверенные в своих силах, имеют адекватную самооценку. Эти люди очень не любят скандалы и истерики.

Что нельзя делать 6 июня

Праздник 6 июня имеет немало запретов. Вот что нельзя делать 6 июня:

Нельзя тратить крупные суммы денег сегодня, иначе будут финансовые проблемы в будущем.

Не жалуйтесь другим людям на свои проблемы и болезни, иначе всё может стать ещё хуже.

Категорически запрещено рубить и обрезать шиповник сегодня.

Неудачный день для ремонта и строительства. Такие дела сегодня закончатся неудачей.

6 июня не дарить и принимать в подарок полотенца и расчески.

Также сегодня, как и в любой другой день, нельзя ссориться, ругаться матом и грубить другим людям.

Приметы погоды 6 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если калина, шиповник и черемуха уже зацвели, то урожай грибов в этом году будет отменным.

Если день солнечный, но цветы закрыты, то скоро пойдет дождь.

Шиповник зацвел - морозной погоды больше не будет.

Трава пахнет сильнее, чем обычно - скоро дождь пойдет.

Муравьи не отходят далеко от муравейника - к ухудшению погоды.

Чем больше утром росы на траве, тем сильнее будет дуть ветер.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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