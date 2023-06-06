6 июня православная православная церковь чтит преподобных Никиту и Симеона Столпников. Эти святые за подвиги столпничества были награждены даром целительства. К ним молятся о выздоровлении и лечении тяжелых недугов. В целом день считается удачным для любого лечения и медосмотра.
Наши предки 6 июня чтили шиповник, который зацветает к этому времени. В давнее время это растение считалось символом красоты, любви и молодости. Девушки в эту дату умывались отваром из цветков шиповника, чтобы кожа была гладкой. Также этому кусту сегодня можно "вылить душу" о том, что вас беспокоит - тогда решение проблемы придет само по себе. Наши предки 6 июня варили чай из цветков шиповника и заготавливали варенье.
Также в день Симеона Столпника продолжали работать в саду и огороде. Главными заботами в этот период были обработка сада от вредителей и болезней, посев поздних овощей, сбор лекарственных растений и ягод клубники. Чтобы пчелы охотнее опыляли цветущие деревья, их опрыскивали водой, смешанной с медом.
Рожденные 6 июня люди очень талантливые и предприимчивые. Они отличаются практичностью и приземленностью, не любят витать в облаках. Очень решительные и уверенные в своих силах, имеют адекватную самооценку. Эти люди очень не любят скандалы и истерики.
Что нельзя делать 6 июня
Праздник 6 июня имеет немало запретов. Вот что нельзя делать 6 июня:
- Нельзя тратить крупные суммы денег сегодня, иначе будут финансовые проблемы в будущем.
- Не жалуйтесь другим людям на свои проблемы и болезни, иначе всё может стать ещё хуже.
- Категорически запрещено рубить и обрезать шиповник сегодня.
- Неудачный день для ремонта и строительства. Такие дела сегодня закончатся неудачей.
- 6 июня не дарить и принимать в подарок полотенца и расчески.
Также сегодня, как и в любой другой день, нельзя ссориться, ругаться матом и грубить другим людям.
Приметы погоды 6 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если калина, шиповник и черемуха уже зацвели, то урожай грибов в этом году будет отменным.
- Если день солнечный, но цветы закрыты, то скоро пойдет дождь.
- Шиповник зацвел - морозной погоды больше не будет.
- Трава пахнет сильнее, чем обычно - скоро дождь пойдет.
- Муравьи не отходят далеко от муравейника - к ухудшению погоды.
- Чем больше утром росы на траве, тем сильнее будет дуть ветер.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.