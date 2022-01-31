Какой православный праздник 31 января важно не пропустить верующим - узнайте на УНИАН.

Святитель Афанасий родился в Александрии, был воспитан в христианской вере и благочестии. С детства он интересовался богослужением, даже играл с соседскими детьми в епископов и диаконов, а также проводил Таинство Крещения.

Когда Афанасию исполнился 21 год, он стал диаконом Александрийской церкви. Сопровождал святителя Александра на Никейский Собор, помогал бороться с ересью ариев. После смерти святителя Александра занял его место и стал епископом Александрийским.

Читайте такжеИменины 31 января - кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаНа протяжении 20 лет он успешно боролся с ересью и отстаивал чистоту православной веры, написал множество комментариев к Священному Писанию, аскетические наставления и беседы.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 31 января - Афанасьев день.

Православный праздник 31 января - день памяти преподобных Кирилла и Марии

Кирилл и Мария жили в Ростовском княжестве, трепетно относились к Божьим законам, много времени посвящали трудам, молитве и милосердию. У них был один сын Стефан, позднее Господь даровал им второго - Варфоломея, а в будущем - преподобного Сергия Радонежского. После его рождения появился на свет третий сын - Петр.

Читайте также31 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьРодители с детства обучали своих детей грамоте и церковным канонам, учили их быть праведными и благочестивыми. Повзрослев, Стефан и Петр женились, а Варфоломей принял иноческий постриг с именем Сергий.

Кирилл и Мария перед смертью также пожелали принять монашество и отправились в святую обитель. Там, прожив несколько лет в схиме, отягощенные болезнями и старостью, мирно скончались в 1337 году.

Приметы 31 января

метель и вьюга в этот день - зима будет долгой;

солнце и луна в круге - грядет похолодание;

началась оттепель - год будет скудным на урожай картошки;

солнечный день - весна наступит рано.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь считает, что в этот день ведьмы собираются на шабаш, а нечистая сила проникает в мир живых. Именно поэтому не рекомендуется ругаться и сквернословить, чтобы не привлечь к себе злых духов. Также нельзя пить алкоголь, иначе потусторонние сущности будут управлять человеком. По той же причине не стоит оставлять открытыми входные двери - злые духи проникнут в жилище.

Что можно делать 31 января

Наши предки в этот день активно боролись с нечистью, поэтому православным верующим рекомендовано начать день с молитвы. Те, кто больше расположен к народным поверьям, должны взять в руки веник и пройтись по квартире, смахивая невидимую паутину с углов стен - именно там, согласно приметам, и может притаиться нечисть.

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