Народный праздник 29 декабря / фото УНИАН (Денис Прядко)

29 декабря христиане отмечают церковный праздник ветхозаветного пророка Аггея. Этот день часто очень снежный и по-настоящему зимний. Святой Аггей борется за чистоту людской души. Он помогает душам умерших покинуть дом и вознестись на небо.

Пророк Аггей награждает людей за доброту и трудолюбие, поэтому сегодня нужно сделать доброе дело или потрудиться. Этот день хорошо провести за рукоделием или заготовкой дров. 29 декабря считается хорошей приметой разжечь костер - это сулит здоровье.

Что нельзя делать 29 декабря

  1. Сегодня нельзя лениться и откладывать работу.
  2. Нельзя разговаривать через порог, иначе поссоритесь с человеком.
  3. Нельзя передавать деньги из рук в руки - вместе с ними переходят болезни.
  4. Хороший сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 29 декабря

  • Какой сегодня день, таким апрель будет.
  • Мороз и метель сулят суровую зиму.
  • Иней с утра - к теплому Рождеству.
  • Если на окнах есть морозные узоры, то морозы будут 20 дней подряд.

Вас также могут заинтересовать новости: