Народный праздник 29 декабря / фото УНИАН (Денис Прядко)
29 декабря христиане отмечают церковный праздник ветхозаветного пророка Аггея. Этот день часто очень снежный и по-настоящему зимний. Святой Аггей борется за чистоту людской души. Он помогает душам умерших покинуть дом и вознестись на небо.
Пророк Аггей награждает людей за доброту и трудолюбие, поэтому сегодня нужно сделать доброе дело или потрудиться. Этот день хорошо провести за рукоделием или заготовкой дров. 29 декабря считается хорошей приметой разжечь костер - это сулит здоровье.
Что нельзя делать 29 декабря
- Сегодня нельзя лениться и откладывать работу.
- Нельзя разговаривать через порог, иначе поссоритесь с человеком.
- Нельзя передавать деньги из рук в руки - вместе с ними переходят болезни.
- Хороший сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.
Приметы погоды 29 декабря
- Какой сегодня день, таким апрель будет.
- Мороз и метель сулят суровую зиму.
- Иней с утра - к теплому Рождеству.
- Если на окнах есть морозные узоры, то морозы будут 20 дней подряд.