Народный праздник 29 декабря получил названия Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей, Агеев день.

29 декабря христиане отмечают церковный праздник ветхозаветного пророка Аггея. Этот день часто очень снежный и по-настоящему зимний. Святой Аггей борется за чистоту людской души. Он помогает душам умерших покинуть дом и вознестись на небо.

Пророк Аггей награждает людей за доброту и трудолюбие, поэтому сегодня нужно сделать доброе дело или потрудиться. Этот день хорошо провести за рукоделием или заготовкой дров. 29 декабря считается хорошей приметой разжечь костер - это сулит здоровье.

Что нельзя делать 29 декабря

Сегодня нельзя лениться и откладывать работу. Нельзя разговаривать через порог, иначе поссоритесь с человеком. Нельзя передавать деньги из рук в руки - вместе с ними переходят болезни. Хороший сон нельзя никому рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 29 декабря

Какой сегодня день, таким апрель будет.

Мороз и метель сулят суровую зиму.

Иней с утра - к теплому Рождеству.

Если на окнах есть морозные узоры, то морозы будут 20 дней подряд.

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