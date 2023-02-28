Народный праздник 28 февраля известен под названием Онисим-овчарник.

28 февраля христиане вспоминают апостола Онисима. Это последний день зимы. Часто в этот день уже видны первые признаки весны. Лед на водоемах понемногу тает, прилетают перелетные птицы, а на озерах появляются утки с выводком. В конце февраля у многих птиц появляются птенцы, и 28 февраля можно увидеть, как они учатся летать.

Наши предки представляли, что в этот день зима борется с весной. И в ближайшие две недели по погоде будет ясно, кто победил. Погода на протяжении дня может быть нестабильной - утром идет снег, а вечером жарит солнце.

К этому дню часто беременнели овечки. Хозяева овец в этот день проводили обряд, чтобы ягнята родились здоровыми и крепкими. Для этого ночью выходили на улицу во двор, и кланялись на все четыре стороны. Также хозяин овцы угощал пастуха и давал ему вино. Профессия пастуха в Киевской Руси очень ценилась.

Видео дня

В день Онисима готовились к посевному сезону и проверяли садовый инвентарь. В этот день выносили семена для посева на улицу на три дня. Считали, что мороз закалит семена, и они лучше перенесут заморозки.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя пить алкоголь сегодня, иначе станете алкоголиком. Не берите деньги в долг, иначе всегда будете в должниках. Неудачный день для рыбалки и охоты. Если приснился хороший сон - не рассказывайте его никому, чтобы он сбылся.

Приметы погоды 28 февраля

Луна оранжевого оттенка - к потеплению, голубого - к морозам и снегопаду.

Очень много звезд на небе - у овечек много ягнят родится.

Восточный ветер дует - к песчаным бурям летом.

Закат алого цвета - к сильной метели.

Если прилетели перелетные птицы, то весна будет ранней.

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