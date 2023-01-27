Народный праздник 27 января известен под названием Нинин день.

Христиане отмечают церковный праздник 27 января в честь православной грузинской святой Нины, которая почитается как равноапостольная. Считается, что проповедь Нины обернула в христианство всю Грузию.

Наши предки в этот день уделяли больше внимание крупному скоту, чем обычно. Животных мыли и угощали, убирались в хлеву и стелили новую солому. К животным старались обращаться ласковыми словами - считалось, что тогда корова будет давать больше молока. Также в поилку животных добавляли немного святой крещенской воды, чтобы скотина не болела и дала хороший приплод.

Очень полезным и целительным 27 января считается коровье молоко. Его нужно выпить хотя бы немного как взрослым, так и детям.

Видео дня

Что нельзя делать 27 января

Сегодня нельзя забивать домашний скот и вообще не стоит есть любое мясо. Нельзя обижать и обзывать животных, жаловаться на их скверное здоровье или плохой удой, чтобы не сглазить. Если начали делать какое-то дело в Нинин день, то нельзя бросать начатое.

Приметы погоды 27 января

Белые облака в этот день предвещают морозную, но сухую погоду, серые - мокрый снег.

Если до 27 января долго было тепло, а в этот день резко ударили морозы, то это похолодание будет недолгим.

Сильный ветер в этот день - к дождливому году.

Петух очень рано начал петь - к скорому потеплению.

Вас также могут заинтересовать новости: