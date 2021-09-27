Христиане отмечают 27 сентября церковный праздник Воздвижение Креста Господнего. Про этот праздник в народе говорили: "На Воздвиженье осень к зиме быстрее движется". К этой дате обычно уже заканчивается бабье лето, темнеет рано, а солнце если и светит, то не греет.
Праздник Воздвижение Креста Господнего считался постным днем. Наши предки в эту дату совершали крестный ход вокруг селений, чтобы защититься от беды. Также с иконой обходили поле, чтобы урожай был хороший. В этот праздник можно помолиться Богу об исцелении больного. Считается, что сила Креста даже тяжелых больных на ноги поднимет.
Наши предки считали, что на Воздвижение уползают в неизвестном направлении змеи и рептилии. Поэтому 27 сентября запирали ворота и старались не ходить в лес. Считалось, что лес в эту дату кишит не только змеями, но и лешими.
Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: когда отмечается праздник и что нельзя делатьС этого дня начиналась череда осенних праздников "капустниц". Холостые юноши высматривали невест, а девушки в красивых платьях рубили капусту и готовили из нее блюда. Вечерами молодежь устраивала застолья и пляски, на которых нередко образовывались пары. Поэтому до Покрова справлялось много свадеб.
Что нельзя делать 27 сентября
- Нельзя начинать новых дел, иначе они закончатся неудачей.
- В этот постный день считается грехом есть мясо, молочные продукты и яйца.
- Девушкам нельзя ходить в лес, особенно в одиночку. Это опасно, поскольку их может украсть леший.
- Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты, иначе вскоре и ваши тайны раскроют.
Приметы погоды 27 сентября
- Северный ветер означает, что следующее лето будет жарким.
- Заморозки с утра – к ранней зиме.
- Если резко похолодало – весна будет ранней.