27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господнего. В этот народный праздник крест обладает особенной силой, и его можно повесить дома для защиты жилища.

Христиане отмечают 27 сентября церковный праздник Воздвижение Креста Господнего. Про этот праздник в народе говорили: "На Воздвиженье осень к зиме быстрее движется". К этой дате обычно уже заканчивается бабье лето, темнеет рано, а солнце если и светит, то не греет.

Праздник Воздвижение Креста Господнего считался постным днем. Наши предки в эту дату совершали крестный ход вокруг селений, чтобы защититься от беды. Также с иконой обходили поле, чтобы урожай был хороший. В этот праздник можно помолиться Богу об исцелении больного. Считается, что сила Креста даже тяжелых больных на ноги поднимет.

Наши предки считали, что на Воздвижение уползают в неизвестном направлении змеи и рептилии. Поэтому 27 сентября запирали ворота и старались не ходить в лес. Считалось, что лес в эту дату кишит не только змеями, но и лешими.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: когда отмечается праздник и что нельзя делатьС этого дня начиналась череда осенних праздников "капустниц". Холостые юноши высматривали невест, а девушки в красивых платьях рубили капусту и готовили из нее блюда. Вечерами молодежь устраивала застолья и пляски, на которых нередко образовывались пары. Поэтому до Покрова справлялось много свадеб.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя начинать новых дел, иначе они закончатся неудачей. В этот постный день считается грехом есть мясо, молочные продукты и яйца. Девушкам нельзя ходить в лес, особенно в одиночку. Это опасно, поскольку их может украсть леший. Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты, иначе вскоре и ваши тайны раскроют.

Приметы погоды 27 сентября

Северный ветер означает, что следующее лето будет жарким.

Заморозки с утра – к ранней зиме.

Если резко похолодало – весна будет ранней.

Автор: Екатерина Пулатова