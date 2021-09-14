Ежегодно Воздвижение Господня отмечают 27 сентября

Вознесение Честного и Животворящего Креста Господня относится к числу двунадесятых церковных праздников. Второе название - "Крестовоздвижение". УНИАН расскажет о традициях, приметах и запретах дня.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - история праздника

Православные верующие отмечают этот день, ссылаясь на события, которые произошли в 326 году. Именно тогда царица Елена, которая отправилась на поиски христианских святынь, нашла крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть, пещеру, где он был погребен, а затем воскрес.

Читайте такжеПравославный календарь 2021 на каждый день: какие праздники отмечаем в сентябреМакарий - иерусалимский патриарх - воздвиг крест, чтобы все желающие могли увидеть святыню и прикоснуться к ней. Император Константин - сын царицы Елены - построил храм Гроба Господня (Вознесения Христова).

Освятили храм 13 сентября, а 14 (27 - по новому стилю) учредили праздник Воздвижения Господня.

Именно поэтому ежегодно праздник Возвдвижение Креста Господня отмечается 27 сентября.

Воздвижение Креста Господня - что нельзя делать сегодня

Праздник выпадает на строгий пост, поэтому православные верующие должны исключить из рациона мясо, рыбу и любую пищу животного происхождения. Также нельзя ругаться, сквернословить и заниматься любым тяжелым физическим трудом.

Наши предки верили, что в этот период змеи готовятся к зиме, поэтому в лес лучше не ходить - могут напасть.

Что можно делать на Воздвижение Креста Господня

Христианская церковь в этот день совершает всенощное бдение и литургию. Священники выносят крест или его частицы, а прихожане целуют святыню. На аналое крест лежит до отдания Воздвижения - 4 октября.

После похода в церковь верующие окропляют святой водой свои дома, чтобы защититься от нечистой силы. С той же целью нужно нарисовать дома крест мелом, сажей, углем. Крест можно сделать и из веточек рябины.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева