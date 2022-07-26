Народный праздник 26 июля получил названия Гавриил, Гаврила Летний, Степан-Савваит.

Христиане отмечают церковный праздник 26 июля Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был сильным целителем и чудотворцем, он направлял людей на правильный путь и подсказывал дорогу к спасению. Ему можно помолиться, если вы попали в трудную жизненную ситуацию и не можете найти решение.

Наши предки посвящали этот день сбору урожая и сенокосу. Старались убрать всё поле и спрятать стоги, пока не начались дожди и не испортили урожай. Чтобы сенокос был удачным и сил было много, за пазуху прятали ломтик хлеба.

По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Его украшали цветами и лентами, несли домой и ставили в углу дома. Считалось, что он обладает целительной силой. Такое сено давали больным животным и пекли из него хлеб для детей.

В этот день очень опасной считали молнию. Если начиналась гроза, то останавливали всю работу и срочно прятались дома.

Что нельзя делать 26 июля

Нельзя находится на улице во время грозы. Молния в этот день очень опасна. Не загорайте днем 26 июля. В этот период солнце сильно жарит. Не очень удачный день для рыбалки.

Приметы погоды 26 июля

Грачи летают одной большой стаей - к ранней осени.

Пчелы летают над лугом - к теплой и сухой погоде.

Если пошел сильный дождь, то год будет неурожайным.

Много ржи уродило - к хорошему урожаю ягод.

Темные тучи предвещают резкую смену погоды.

Если рожь уже созрела, то в лесу можно собирать подберезовики.

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