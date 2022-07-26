Христиане отмечают церковный праздник 26 июля Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был сильным целителем и чудотворцем, он направлял людей на правильный путь и подсказывал дорогу к спасению. Ему можно помолиться, если вы попали в трудную жизненную ситуацию и не можете найти решение.
Наши предки посвящали этот день сбору урожая и сенокосу. Старались убрать всё поле и спрятать стоги, пока не начались дожди и не испортили урожай. Чтобы сенокос был удачным и сил было много, за пазуху прятали ломтик хлеба.
По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Его украшали цветами и лентами, несли домой и ставили в углу дома. Считалось, что он обладает целительной силой. Такое сено давали больным животным и пекли из него хлеб для детей.
В этот день очень опасной считали молнию. Если начиналась гроза, то останавливали всю работу и срочно прятались дома.
Что нельзя делать 26 июля
- Нельзя находится на улице во время грозы. Молния в этот день очень опасна.
- Не загорайте днем 26 июля. В этот период солнце сильно жарит.
- Не очень удачный день для рыбалки.
Приметы погоды 26 июля
- Грачи летают одной большой стаей - к ранней осени.
- Пчелы летают над лугом - к теплой и сухой погоде.
- Если пошел сильный дождь, то год будет неурожайным.
- Много ржи уродило - к хорошему урожаю ягод.
- Темные тучи предвещают резкую смену погоды.
- Если рожь уже созрела, то в лесу можно собирать подберезовики.