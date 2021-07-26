26 июля православные верующие отмечают день Собора Святого Гавриила.

Событие празднуют на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля. Поводом к установлению храма, вероятно, послужило освящение в ХVII веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига. Ранее мы рассказывали о том, какой народный праздник 26 июля отмечают славяне.

Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы известить Деву Марию о Воплощении Сына Божия. Кроме того, Святой Гавриил помогал Моисею при написании книги Бытия, предупреждал пророка Даниила о грядущих событиях еврейского народа и являлся преподобной Анне с вестью о рождении у нее Девы Марии.

Святой Гавриил считается одной из самых значимых фигур в православии. В этот день верующие вспоминают все его подвиги и молятся, прося помощи в делах.

Церковный праздник 26 июля - день памяти преподобного святителя Иулиана

Иулиан был посланником апостола Петра для того, чтобы проповедовать Евангелие в Галии. Послушник прибыл в Кеноманию и поселился в пещере, раскрывая перед язычниками Христову Силу. Язычники не верили ему, но проповедь сопровождалась разными чудесами: Иулиан лечил болезни, исцеляя не только тело, но и душу.

Чтобы утолить жажду, Иулиан помолился господу, воткнул свой жезл в сухую землю, а оттуда начал бить источник чистой воды. После этого чуда многие язычники обратились в христианство.

Читайте такжеИменинники 26 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует имениныО чудесах узнал и правитель, желая видеть Иулиана. Святой направился к нему, а у ворот княжеского жилища встретил слепого. Помолился за него Господу и даровал мужчине зрение. Увидев это, князь припал к ногам Иулиана и попросил крестить его. Иулиан назначил князю и его семье трехдневный пост, а затем провел над ними таинство крещения.

Иулиан остался при князе, жил в его доме и там же обустроил храм. Собрал вокруг себя паству и много лет проповедовал христианство, укрепляя православную веру в городе. Скончался глубоким старцем.

Приметы 26 июля

Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопе хлеб прорастет.

Грачи в стаи собрались - скоро осень наступит.

Сильный дождь идет - к неурожаю.

Темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки.

Пчелы с утра на луг отправились - знак, что весь день погода будет солнечной.

Что можно делать 26 июля

Накануне праздника церковь проводит ночное бдение, а утром начинается Церковная служба. Православные верующие молятся Архангелу Гавриилу и Пресвятой Богородице, прося хорошего урожая. В этот день можно водить ребенка к знахарю, чтобы вылечить недуги.

Что сегодня нельзя делать

Тяжело работать, особенно, если надобности в этом нет.

Ссориться и ругаться, иначе конфликт затянется надолго.

Ходить в баню.

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Автор: Кристина Кащавцева