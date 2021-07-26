Событие празднуют на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля. Поводом к установлению храма, вероятно, послужило освящение в ХVII веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига. Ранее мы рассказывали о том, какой народный праздник 26 июля отмечают славяне.
Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы известить Деву Марию о Воплощении Сына Божия. Кроме того, Святой Гавриил помогал Моисею при написании книги Бытия, предупреждал пророка Даниила о грядущих событиях еврейского народа и являлся преподобной Анне с вестью о рождении у нее Девы Марии.
Святой Гавриил считается одной из самых значимых фигур в православии. В этот день верующие вспоминают все его подвиги и молятся, прося помощи в делах.
Церковный праздник 26 июля - день памяти преподобного святителя Иулиана
Иулиан был посланником апостола Петра для того, чтобы проповедовать Евангелие в Галии. Послушник прибыл в Кеноманию и поселился в пещере, раскрывая перед язычниками Христову Силу. Язычники не верили ему, но проповедь сопровождалась разными чудесами: Иулиан лечил болезни, исцеляя не только тело, но и душу.
Чтобы утолить жажду, Иулиан помолился господу, воткнул свой жезл в сухую землю, а оттуда начал бить источник чистой воды. После этого чуда многие язычники обратились в христианство.
Читайте такжеИменинники 26 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует имениныО чудесах узнал и правитель, желая видеть Иулиана. Святой направился к нему, а у ворот княжеского жилища встретил слепого. Помолился за него Господу и даровал мужчине зрение. Увидев это, князь припал к ногам Иулиана и попросил крестить его. Иулиан назначил князю и его семье трехдневный пост, а затем провел над ними таинство крещения.
Иулиан остался при князе, жил в его доме и там же обустроил храм. Собрал вокруг себя паству и много лет проповедовал христианство, укрепляя православную веру в городе. Скончался глубоким старцем.
Приметы 26 июля
- Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопе хлеб прорастет.
- Грачи в стаи собрались - скоро осень наступит.
- Сильный дождь идет - к неурожаю.
- Темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки.
- Пчелы с утра на луг отправились - знак, что весь день погода будет солнечной.
Что можно делать 26 июля
Накануне праздника церковь проводит ночное бдение, а утром начинается Церковная служба. Православные верующие молятся Архангелу Гавриилу и Пресвятой Богородице, прося хорошего урожая. В этот день можно водить ребенка к знахарю, чтобы вылечить недуги.
Что сегодня нельзя делать
- Тяжело работать, особенно, если надобности в этом нет.
- Ссориться и ругаться, иначе конфликт затянется надолго.
- Ходить в баню.