Какой православный праздник 24 января отмечают верующие - узнайте на УНИАН.

Феодосий Великий жил в V веке, воспитывался в благочестивой семье, изучал слово Божие и трудился в храме. Повзрослев, отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и посетил святого Симеона, который подвизался на столпе.

Тот предсказал Феодосию, что он соберет вокруг себя многих верующих и наставит сотни людей на путь истинный. Феодосий после этих слов поселился в пещере, где 30 лет провел в трудах и молитве. К нему стали приходить люди, искавшие подвижнической жизни, тогда была основана святая обитель.

Феодосий при жизни совершал многие чудеса: положил начало общественным монастырям в Палестине, избавлял людей от бед и болезней, указывал заблудшим душам путь.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 24 января - Федосеево тепло.

Православный праздник 24 января - день памяти Феодосия Антиохийского

Читайте также24 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеодосий Антиохийский жил и здравствовал в конце IV века, при внушении и поддержке родителей покинул родительский дом и поселился вблизи моря, избрав для себя отшельнический образ жизни. Для того, чтобы бороться с плотскими искушениями, Феодосий стал носить тяжелые вериги.

Неустанно трудился и молился, а свободное время посвящал плетению корзин. Занимался огородничеством, выращивал овощи и сеял семена, чтобы добыть себе пропитание.

Приметы 24 января

утром пошел снег - к вечеру ждать мороза, холодная погода продержится долго;

тепло на Феодосия - весна наступит рано;

на крышах висят сосульки - февраль окажется теплым;

какая погода сегодня - такой она будет и в ноябре.

Что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь категорически запрещает использовать колюще-режущие предметы - любую пищу лучше отламывать, а не нарезать. Также не рекомендуется переезжать или менять работу, не давайте деньги в долг. Воздержитесь от споров или конфликтов, иначе рискуете навлечь на себя беду.

Что можно делать 24 января

Наши предки в этот день защищали свое помещение от злых духов, окуривая дом травами. Также они топили бани и парились в них, чтобы очистить не только внешнее, но и внутреннее. Славяне читали древние заговоры и ночью с 24 на 25 января укутывали детей кожухами, чтобы уберечь от нечистой силы.

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