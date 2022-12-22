Народный праздник 22 декабря известен под названием Анна Зимняя.

Христиане отмечают церковный праздник 22 декабря в честь зачатия святой Анной Богородицы, и иконы Божьей Матери "Нечаянная радость". На день Анны обычно выпадает день зимнего солнцестояния - самая длинная ночь в году. С 22 декабря в давние времена наступали самые тяжелые, темные и холодные зимние дни.

Наши предки на день Анны обязательно постились, поскольку ещё продолжается Рождественский пост. Постились даже беременные, которым разрешено не соблюдать пост. Наши предки воображали, что в день зимнего солнцестояния солнце умирает и рождается заново. Подражая ему, в эту дату гасили огонь в печи и заново разжигали.

Праведной Анне молились о лечении бесплодия и пополнении в семье. Также у неё просили искупления грехов и избавления от душевных страданий.

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Пчеловоды отмечали свой праздник 22 декабря. Они читали специальный заговор возле ульев, чтобы пчелы делали больше меда. Днем торговали медом на рынке.

Что нельзя делать 22 декабря

В этот день обязательно нужно соблюсти пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а также пить алкоголь. В этот день нельзя выполнять работу по дому и заниматься тяжелым физическим трудом. Без большой надобности сегодня нельзя выходить из дома и ходить в лес, поскольку там могут быть агрессивные дикие звери. Нельзя стричь ногти и волосы в этот день, в том числе и детям.

Приметы погоды 22 декабря

Если весь день идет снег, то январь будет снежным.

Дождь в этот день предвещает тепло и отсутствие снега на Новый год.

Синички поют - к улучшению погоды.

Если возле деревьев образовались высокие снежные бугры, то следующий год будет урожайным.

Светлый и солнечный день предвещает мороз на Новый год.

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