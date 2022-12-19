Народный праздник 19 декабря известен под названиями день святого Николая, Николай Чудотворец, Никола Зимний.

Христиане отмечают церковный праздник 19 декабря в честь одного из самых почитаемых в церковном календаре святых Николая Чудотворца. Святой Николай был реальным человеком, причисленным к лику святых за его благочестивые поступки и праведную жизнь. Молитвы на Николая произносят моряки, сироты, вдовы, путешественники и вообще все верующие.

День святого Николая для украинцев всегда был важным праздником. Ещё со времен Киевской Руси эту дату отмечали с большим размахом. Святого Николая считали защитником оклеветанных и невинно осужденных. Ему молились люди, которые чувствовали несправедливость в жизни.

19 декабря украинцы дарили подарки детям от имени святого Николая. Считалось, что Николай кладет подарки под подушку и одаривает только тех детей, кто хорошо себя вел на протяжении года. За несколько дней до праздника дети писали письмо святому Николаю, из которого родители узнавали, какой подарок хочет получить ребенок.

Видео дня

В день святого Николая наши предки с утра всей семьей ходили в церковь на богослужение, а вечером накрывали богатый стол. Также в этот день были популярны различные ярмарки и распродажи.

Что нельзя делать 19 декабря

На Николу Зимнего нельзя грустить, иначе весь следующий год проведете в слезах. Нельзя ругаться матом и ссориться сегодня. В эту дату не стоит заниматься работой по дому, убирать и стирать.

Приметы погоды 19 декабря

Иней на деревьях появился - к хорошему урожаю овса в следующем году.

Если погода до дня святого Николая была снежной и морозной, то в этот день начнется небольшое потепление до Нового года.

Сколько снега сегодня выпало, столько травы будет в марте.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

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