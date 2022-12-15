Украинские дети с нетерпением ожидают подарков от святого Николая, но сначала нужно написать ему письмо.

День святого Николая - один из любимых праздников у детей, ведь добрый святой каждый год приносит подарки послушным детям. Но чтобы Николай точно принес хороший подарок, ему нужно написать хорошее письмо.

Родители могут помочь ребенку с написанием письма - это хороший шанс провести время с чадом и узнать, о чем мечтает ребенок. Написание письма святому Николая можно превратить в добрую ежегодную традицию, которая вселяет ребенку веру в чудо и развивает творческие навыки.

Как написать письмо святому Николая - примерный шаблон

Желательно, чтобы письмо писал именно ребенок, даже если он пишет с ошибками или ещё плохо пишет. Но родители могут помочь, если малышу трудно писать самому.

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Начать письмо обязательно нужно с приветствия. Потом ребенку нужно представиться и немного рассказать о себе: чем он увлекается, как провел год и какие хорошие дела сделал на протяжении года. Если ребенок считает, что вел себя плохо в этом году - нужно честно признаться в этом и попросить прощения.

Затем ребенку нужно перечислить подарки, которые он хочет получить от Николая. Тут родителям стоит помочь ребенку и подсказать, чего можно пожелать. Если ребенок скромничает и не хочет подарков, не будет лишним похвалить его. Если ребенок попросил очень дорогие вещи - стоит позволить написать об этом, но уточнить, что святой Николай сам принесет то, что считает нужным.

После этого можно добавить к письму рисунок, например, нарисовать семью или самого святого Николая. Это покажет святому, какой малыш талантливый и творческий, и убедит подарить подарок.

После этого положите письмо в конверт и напишите адрес: "Небесная канцелярия. Святому Николаю". После этого ребенку нужно положить письмо на подоконник. Скажите ребенку, что Святой Николай заберет письмо, когда малыш крепко заснет. Другой вариант - родители могут сами занести письмо на почту.

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