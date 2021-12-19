19 декабря - 353-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 12 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения линолеума, Международный день помощи бедным (ООН), День скиппинга, Четвёртое воскресенье Адвента.

В Украине - День адвокатуры, в Казахстане - День энергетика, в США - День эмо, День карамели, День поиска вечнозелёной ёлки, День овсяных маффинов, День падуба остролистного, в Ангилье - День национальных героев и героинь, День разделения, в Индии - День освобождения Гоа.

Памятные даты 19 декабря, годовщины и события

В 1863 году 19 декабря англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum - лен, полотно и oleum - масло. Дело в том, что предком линолеума было "промасленное полотно", процесс производства которого был зафиксирован еще в 1627 году. В 1866 году началось промышленное производство линолеума. Это изобретение быстро распространилось по всему миру. Кстати, со времен Фредерика Уолтона процесс производства натурального линолеума не претерпел больших изменений.

Читайте такжеДень Святого Николая - открытки, теплые поздравления в стихах и прозеВ 1917 году была образована Национальная хоккейная лига (NHL) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные команды США и Канады. Она объединила в себе 4 команды: "Монреаль Канадиенс", "Монреаль Уондерерс", "Оттава Сенаторс" и "Торонто Аренас". 19 декабря 1917 года в Монреале стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги. Сегодня в Лиге играет уже 31 команда из 30 городов США и Канады, борющихся ежегодно за главный приз лиги - Кубок Стэнли.

19 декабря 1972 года завершилась шестая и последняя американская экспедиция по программе "Аполлон" на Луну. В состав экипажа входили командир Юджин Сернан, пилот основного блока Роналд Эванс, пилот лунной кабины ученый-геолог Харрисон Шмит. Астронавты благополучно приводнились в Тихом океане в 350 километрах юго-восточнее острова Самоа.

В 1980 году 19 декабря были открыты станции Киевского метрополитена "Тарас Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").

В 1981 году были открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").

Читайте такжеКак встречать 2022 год: 5 секретов удачного праздника по знаку ЗодиакаВ 1983 году в Бразилии произошло потрясшее мир преступление. Оно состоялось поздним вечером в самом центре Рио-де-Жанейро, преступление было названо в спортивном мире "кражей века". Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, - Кубок Жюля Риме (1873–1956, в 1921–1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира. В 1970 году после того, как бразильская сборная в третий раз завоевала титул сильнейшей в мире, Международная федерация футбольных ассоциаций передала "Золотую богиню" им навечно. Вместо Ники был учрежден новый футбольный трофей - Кубок Мира ФИФА. Бразильцы восприняли кражу как национальный позор и трагедию. К расследованию были привлечены лучшие следователи страны. Чтобы выйти на след преступников, потребовалось более четырех лет. В составе шайки оказался и некий банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг в несколько слитков золота. А первое "покушение" на Нику было совершено в 1966 году, когда она была вручена английским футболистам. Правда, тогда "золотую богиню" удалось вернуть невредимой.

В 1985 году был совершен угон самолета Ан-24 в Китай. Он принадлежал компании "Аэрофлот". Ан-24 выполнял обычный пассажирский рейс по маршруту Якутск - Нерюнгри - Чита - Иркутск. На борту находились пять членов экипажа и 52 пассажира, в том числе дети и пожилые люди. Самолет вылетел из Якутска по расписанию. Угонщик - один из пилотов. В результате данного происшествия никто не погиб. Главный фигурант инцидента - второй пилот, 33-летний Шамиль Гаджи-Оглы Алимурадов, был приговорен китайским судом к 8 годам тюремного заключения, но в 1989 году экстрадирован в СССР, где в 1990 году был осужден на 5 лет тюрьмы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 декабря чтит память одного из самых почитаемых святых - Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца. Другие названия праздника: "День святого Николая", "Никола", "Николин день", "Никола морозный", "Зимник". Если вы находитесь с кем-то в ссоре - это лучшее время, чтобы помириться. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению. Святитель Николай считался "всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником". С Николая начинаются зимние праздники. В этот день принято с ними поздравлять подарками детей и нуждающихся.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам - тяжело физически работать. В этот день еще длится рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. На Николая Чудотворца нельзя просить денег. Если у вас есть большая нужда в этом – сделайте это на следующий день.

Приметы на 19 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

иней - к богатому урожаю;

какая погода будет на "Николая Зимнего", такой она будет и на "Николая Весеннего" (22 мая).

Именины 19 декабря

Именины у Николая и Максима.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева