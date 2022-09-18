Христиане отмечают церковный праздник 18 сентября в честь пророка Захария и его жены Елизаветы. Это родители порка Иоанна Предтечи. Этим двум святым бездетные пары молятся о рождении ребенка. А беременные просят у них легких и благополучных родов, крепкого здоровья новорожденному.
День считается удачным для гаданий, различных обрядов и магических ритуалов. При этом следует помнить, что церковь не одобряет таких обрядов.
На Руси сегодняшнюю дату называли Кумохин день от слова "кумоха" - лихорадка. Дата очень удачная для лечения любых болезней, медицинских обследований и сдачи анализов. На эту дату можно назначить операцию или лечебную процедуру. Наши предки избавлялись от болей и болезней с помощью бани и берёзового веника.
Что нельзя делать 18 сентября
- Если молитесь святым Захарию и Елизавете о рождении ребенка, то нельзя желать определенный рождения именно мальчика или девочки. Это может разозлить святых.
- Нельзя давать обещаний, которые вы не сможете сдержать.
- Стирать одежду в этот день - плохая примета.
- Нельзя собирать урожай орехов сегодня.
Приметы погоды 18 сентября
- Если домашняя скотина прячется под крышу или в сарай, то скоро погода испортится.
- Если на луковице тонкая кожура, то зима будет мягкой и малоснежной.
- Много рябины уродилось - к мокрой осени с частыми грозами.
- Если на рябине уже пожелтели листья, то будет короткое бабье лето и ранняя зима.