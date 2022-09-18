Народный праздник 18 сентября известен под названиями Захарий и Елизавета, Кумохин (Кумокин) день.

Христиане отмечают церковный праздник 18 сентября в честь пророка Захария и его жены Елизаветы. Это родители порка Иоанна Предтечи. Этим двум святым бездетные пары молятся о рождении ребенка. А беременные просят у них легких и благополучных родов, крепкого здоровья новорожденному.

День считается удачным для гаданий, различных обрядов и магических ритуалов. При этом следует помнить, что церковь не одобряет таких обрядов.

На Руси сегодняшнюю дату называли Кумохин день от слова "кумоха" - лихорадка. Дата очень удачная для лечения любых болезней, медицинских обследований и сдачи анализов. На эту дату можно назначить операцию или лечебную процедуру. Наши предки избавлялись от болей и болезней с помощью бани и берёзового веника.

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Что нельзя делать 18 сентября

Если молитесь святым Захарию и Елизавете о рождении ребенка, то нельзя желать определенный рождения именно мальчика или девочки. Это может разозлить святых. Нельзя давать обещаний, которые вы не сможете сдержать. Стирать одежду в этот день - плохая примета. Нельзя собирать урожай орехов сегодня.

Приметы погоды 18 сентября

Если домашняя скотина прячется под крышу или в сарай, то скоро погода испортится.

Если на луковице тонкая кожура, то зима будет мягкой и малоснежной.

Много рябины уродилось - к мокрой осени с частыми грозами.

Если на рябине уже пожелтели листья, то будет короткое бабье лето и ранняя зима.

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