Что можно делать 18 сентября, а что категорически запрещено для верующих - узнайте в материале УНИАН.

Пророк Захарий и праведная Елисавета - родители Иоанна Крестителя. Захарий был священником, служил в храме Иерусалима. Пара вела благочестивую жизнь, все свое время и силы посвящая Господу.

Святого Захария прозвали пророком, потому что, когда Пресвятая Богородица на 40-й день принесла ребенка, он увидел в нем будущего Спасителя народа. Жена его, Елисавета, была близкой родственницей матери Девы Марии.

В те времена, когда царь Ирод приказал убивать младенцев в Вифлееме, Елисавета укрылась с Иоанном Предтечей в пустыне, где и умерла. Вместо них убили Захария.

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По сей день в честь памяти святых праведников отмечается народный праздник 18 сентября - Кумохин день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобного Афанасия Брестского

Афанасий рос в богатой семье, получил хорошее образование и обучился манерам. В 1627 году принял монашеский постриг в Вильне и стал наместником Дубровского монастыря, позже - игуменом Брестского Симеоновского монастыря.

За то, что Афанасий Брестский вел благочестивый образ жизни, к нему однажды явилась Пресвятая Богородица. Она дала ему наставление о том, чтобы он продолжал проповедовать христианскую веру и не боялся гнева императора. За такую позицию поляки заключили его в темницу, а потом обезглавили. Перед смертью Афанасий Брестский предсказал, что православие обретет силу и процветание.

Приметы 18 сентября

на репчатом луке тонкая кожуха - зима будет теплой;

козы с пастбищ бегут домой - скоро испортится погода;

листья рябины стали желтыми - зима наступит быстро и будет морозной.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день обязательно нужно носить чистую или новую одежду. Не рекомендуется пускать незнакомцев в дом и делиться с кем-то продуктами.

Что можно делать 18 сентября

Сегодня нужно обмести дом березовым веником. Наши пращуры считали, что такой обряд избавляет помещение от нечистой силы - Кумохи. Согласно преданиям, Кумоха - это злой дух, который живет в лесу, а 18 сентября выходит и нападает на женщин.

Листья березы обладают целебными свойствами и помогают избавиться от лихорадки, поэтому именно из них вязали чудодейственные веники.

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