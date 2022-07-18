Народный праздник 18 июля имеет название Афанасьев день-месяцев праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 18 июля в честь византийского монаха Афанасия Афонского. Этот день считается праздником месяца. Поскольку день летнего солнцестояния уже давно прошел, ночи становятся всё длиннее, а день постепенно укорачивается.

Вечером 18 июля славяне выходили из домов смотреть на луну. Считалось, что если луну видно отчетливо и она не прячется за облаками, то это лето будет урожайным. Этот день считался мужским праздником, а луна, по верованиям, даровала силы мужчинам. В эту ночь рекомендуется не закрывать окна шторами и спать под лунным светом.

В этот день проводят ритуалы на луну для привлечения денег. Для этого выносят на улицу под лунный свет железную миску с монетами и оставляют на ночь. День удачный для борьбы с вредителями капусты - для этого капустные листья посыпают содой.

Что нельзя делать 18 июля

Женщине нельзя ревновать мужа сегодня, иначе он уйдет к другой. В эту дату не рекомендуется крестить в церкви мальчиков и мужчин. Неудачный день посадки и пересадки растений.

Приметы погоды 18 июля

Желтые облака сулят дождливую погоду.

Радуга утром - к дождю, а вечером - к солнечной и жаркой погоде.

Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная луна - к затяжной дождливой погоде.

Если ночь облачная и звезд не видно, то погода испортится.

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