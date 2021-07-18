18 июля верующие почитают память Сергия Радонежского, иконы Божией Матери “Экономисса” и преподобного Афанасия Афонского.

В народе этот день называют “Праздник Луны” или “Афанасьев день”.

Какой сегодня праздник - преподобного Афанасия Афонского

Афанасий (в крещении Авраамий) родился в благочестивой христианской семье и рано осиротел. Воспитывался у монахини, подражая ей в иноческой жизни. Вскоре обогнал своих сверстников в науках и, после смерти своей приемной матери, был взят в Константинополь.

Афанасий долго скитался, но в итоге прибыл в Киминский монастырь и, пав в ноги Преподобному игумену, просил облечь его в иноческий образ. Игумен с радостью исполнил его просьбу и постриг его с именем Афанасий. Длительными постами, бдениями, коленопреклонениями, трудами нощными и денными Афанасий уже вскоре достиг такого совершенства, что святой игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Афанасий оказался в городе близ Афона, где построил себе келлию и служил Господу.

В Афоне он воздвиг лавру, собрал братию, где установил монастырский порядок. Однажды, после пережитого голода, в лавре начали строительство, а игумену во сне явился Господь и предупредил его о скорой кончине. Тогда Афанасий сказал об этом братии, надел свои лучшие одежды, помолился и вышел вместе с некоторыми иноками смотреть на строительство.

В какой-то момент верх храма обрушился, и пятерых братьев завалило камнями. Премудрый Афанасий и зодчий Даниил остались живи и все слышали, как игумен славил Господа. Иноки стали разбирать камни, но нашли старца уже мертвым.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти иконы Божией Матери “Экономисса”

В Х веке Афанасий Афонский основал на Афоне лавру. Но вскоре настал голод и многие из братии были вынуждены покинуть обитель, остался лишь старец-игумен. Однако, через время и он собрался искать другое пристанище. Он взял свой железный посох и пошел вниз по горе. На пути встретил женщину и удивился, так как вход на гору для девушек был строго воспрещен. Игумен начал расспрашивать женщину о том, кто она и куда идет. Женщина ответила, что она - есть Матерь Божия и та, в честь которой он посвятил монастырь. Афанасий не поверил ей, тогда Богородица велела ему ударить посохом по камню. Просила сделать это и возвращаться в лавру, не бросать обитель ради куска хлеба. Обещала, что поможет ему и навсегда останется Экономиссой лавры.

Читайте такжеИменины 18 июля: какое имя дать малышу и у кого День ангелаАфанасий ударил по камню, из него хлынула вода. Игумен поверил женщине и хотел было припасть к ее ногам в молитве, но Богородица исчезла. Тогда преподобный вернулся в монастырь и увидел, что кладовые заполнены едой и питьем.

В память чудесного явления Богоматери св. Афанасию в лавpe написана икона Пресвятой Богородицы-Домостроительницы.

Праздник 18 июля - обретение честных мощей Сергия Радонежского

Преподобный считается одним из самых главных святых в православной вере. Именно он стал основателем Свято-Троицкой лавры под Москвой. Он всю жизнь проповедовал идеи исихазма и считал, что иноки не могут войти в Царство Божие, а спасутся только добрые люди. Радонежский также активно развивал Византийскую мысль, был и есть особо почитаем в России. Именно монах Сергий благословил Дмитрия Московского и Владимира Серпуховского на битву с татарами. Проще говоря, его устами церковь впервые призвала к сражению с Ордой.

Приметы 18 июля

Месяц на исходе играет - к урожаю хлебов.

Луна светит ясно - осень будет сухой и теплой.

Родившимся 18 июля покровительствует луна. Носить им следует камень александрит.

Что можно делать 18 июля

Наши предки верили, что если 18 июля долго смотреть на Месяц, то можно прибавить себе сил и здоровья. Также в этот день пекли булочки и печенье в форме Луны, привлекая удачу.

Что сегодня нельзя делать

Грустить и злиться. Это оттолкнет удачу на целый год.

Сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Это чревато крайне неприятными последствиями.

Начинать ремонт. Даже мелкие ремонтные работы или поклейку обоев делать не стоит - считается, что сделанное долго держаться не будет. К тому же высокий риск получить травму или пораниться.

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Автор: Кристина Кащавцева