Какой праздник 18 июля / pinterest.ru

В народе этот день называют “Праздник Луны” или “Афанасьев день”.

Какой сегодня праздник - преподобного Афанасия Афонского

Афанасий Афонский / pinterest.ru

Афанасий (в крещении Авраамий) родился в благочестивой христианской семье и рано осиротел. Воспитывался у монахини, подражая ей в иноческой жизни. Вскоре обогнал своих сверстников в науках и, после смерти своей приемной матери, был взят в Константинополь.

Афанасий долго скитался, но в итоге прибыл в Киминский монастырь и, пав в ноги Преподобному игумену, просил облечь его в иноческий образ. Игумен с радостью исполнил его просьбу и постриг его с именем Афанасий. Длительными постами, бдениями, коленопреклонениями, трудами нощными и денными Афанасий уже вскоре достиг такого совершенства, что святой игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Афанасий оказался в городе близ Афона, где построил себе келлию и служил Господу.

В Афоне он воздвиг лавру, собрал братию, где установил монастырский порядок. Однажды, после пережитого голода, в лавре начали строительство, а игумену во сне явился Господь и предупредил его о скорой кончине. Тогда Афанасий сказал об этом братии, надел свои лучшие одежды, помолился и вышел вместе с некоторыми иноками смотреть на строительство.

В какой-то момент верх храма обрушился, и пятерых братьев завалило камнями. Премудрый Афанасий и зодчий Даниил остались живи и все слышали, как игумен славил Господа. Иноки стали разбирать камни, но нашли старца уже мертвым.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти иконы Божией Матери “Экономисса”

В Х веке Афанасий Афонский основал на Афоне лавру. Но вскоре настал голод и многие из братии были вынуждены покинуть обитель, остался лишь старец-игумен. Однако, через время и он собрался искать другое пристанище. Он взял свой железный посох и пошел вниз по горе. На пути встретил женщину и удивился, так как вход на гору для девушек был строго воспрещен. Игумен начал расспрашивать женщину о том, кто она и куда идет. Женщина ответила, что она - есть Матерь Божия и та, в честь которой он посвятил монастырь. Афанасий не поверил ей, тогда Богородица велела ему ударить посохом по камню. Просила сделать это и возвращаться в лавру, не бросать обитель ради куска хлеба. Обещала, что поможет ему и навсегда останется Экономиссой лавры. 

Читайте такжеИменины 18 июля: какое имя дать малышу и у кого День ангелаАфанасий ударил по камню, из него хлынула вода. Игумен поверил женщине и хотел было припасть к ее ногам в молитве, но Богородица исчезла. Тогда преподобный вернулся в монастырь и увидел, что кладовые заполнены едой и питьем. 

В память чудесного явления Богоматери св. Афанасию в лавpe написана икона Пресвятой Богородицы-Домостроительницы. 

Праздник 18 июля - обретение честных мощей Сергия Радонежского

Сергий Радонежский / pinterest.ru

Преподобный считается одним из самых главных святых в православной вере. Именно он стал основателем Свято-Троицкой лавры под Москвой. Он всю жизнь проповедовал идеи исихазма и считал, что иноки не могут войти в Царство Божие, а спасутся только добрые люди. Радонежский также активно развивал Византийскую мысль, был и есть особо почитаем в России. Именно монах Сергий благословил Дмитрия Московского и Владимира Серпуховского на битву с татарами. Проще говоря, его устами церковь впервые призвала к сражению с Ордой.

Приметы 18 июля

  • Месяц на исходе играет - к урожаю хлебов.
  • Луна светит ясно - осень будет сухой и теплой.
  • Родившимся 18 июля покровительствует луна. Носить им следует камень александрит.

Что можно делать 18 июля

Что можно делать 18 июля / pinterest.ru

Наши предки верили, что если 18 июля долго смотреть на Месяц, то можно прибавить себе сил и здоровья. Также в этот день пекли булочки и печенье в форме Луны, привлекая удачу.

Что сегодня нельзя делать

  • Грустить и злиться. Это оттолкнет удачу на целый год.
  • Сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Это чревато крайне неприятными последствиями.
  • Начинать ремонт. Даже мелкие ремонтные работы или поклейку обоев делать не стоит - считается, что сделанное долго держаться не будет. К тому же высокий риск получить травму или пораниться. 

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Автор: Кристина Кащавцева