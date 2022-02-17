Народный праздник 17 февраля / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 17 февраля в честь преподобного Николая Исповедника, священника Студийского монастыря, который мог исцелять людей. В этот день обычно портилась погода, начинались морозы и метели. Крестьяне считали, что это последние зимние морозы. 

17 февраля считается удачным днем для гаданий и любовных приворотов. По народным представлениям, в эту дату проходят звериные свадьбы, поэтому крестьяне сегодня спаривают животных. Также кур-несушек сажают на яйца. 

День считается опасным для путешествий. Лучше не выходить из дома. Если же нужно куда-то поехать, то стоит перед началом пути прочитать "Отче наш".

Что нельзя делать 17 февраля

  1. Стричься сегодня - к проблемам с деньгами.
  2. Нельзя есть жирную еду, иначе желудок заболит.
  3. Ссориться и спорить со своей половинкой нельзя, иначе расстанетесь.
  4. Запрещено уезжать далеко от дома.

Приметы погоды 17 февраля

  • Теплый день сулит позднюю зиму.
  • Иней на деревьях - к хорошему урожаю.
  • Земля промерзла - к холодам, мягкая - к теплой ясной погоде.
  • Облачный день сулит очень жаркое лето.

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