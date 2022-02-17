Народный праздник 17 февраля получил названия Никола Студеный, Волчий сват.

Христиане отмечают церковный праздник 17 февраля в честь преподобного Николая Исповедника, священника Студийского монастыря, который мог исцелять людей. В этот день обычно портилась погода, начинались морозы и метели. Крестьяне считали, что это последние зимние морозы.

17 февраля считается удачным днем для гаданий и любовных приворотов. По народным представлениям, в эту дату проходят звериные свадьбы, поэтому крестьяне сегодня спаривают животных. Также кур-несушек сажают на яйца.

День считается опасным для путешествий. Лучше не выходить из дома. Если же нужно куда-то поехать, то стоит перед началом пути прочитать "Отче наш".

Что нельзя делать 17 февраля

Стричься сегодня - к проблемам с деньгами. Нельзя есть жирную еду, иначе желудок заболит. Ссориться и спорить со своей половинкой нельзя, иначе расстанетесь. Запрещено уезжать далеко от дома.

Приметы погоды 17 февраля

Теплый день сулит позднюю зиму.

Иней на деревьях - к хорошему урожаю.

Земля промерзла - к холодам, мягкая - к теплой ясной погоде.

Облачный день сулит очень жаркое лето.

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