Народный праздник 17 февраля / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают церковный праздник 17 февраля в честь преподобного Николая Исповедника, священника Студийского монастыря, который мог исцелять людей. В этот день обычно портилась погода, начинались морозы и метели. Крестьяне считали, что это последние зимние морозы.
17 февраля считается удачным днем для гаданий и любовных приворотов. По народным представлениям, в эту дату проходят звериные свадьбы, поэтому крестьяне сегодня спаривают животных. Также кур-несушек сажают на яйца.
День считается опасным для путешествий. Лучше не выходить из дома. Если же нужно куда-то поехать, то стоит перед началом пути прочитать "Отче наш".
Что нельзя делать 17 февраля
- Стричься сегодня - к проблемам с деньгами.
- Нельзя есть жирную еду, иначе желудок заболит.
- Ссориться и спорить со своей половинкой нельзя, иначе расстанетесь.
- Запрещено уезжать далеко от дома.
Приметы погоды 17 февраля
- Теплый день сулит позднюю зиму.
- Иней на деревьях - к хорошему урожаю.
- Земля промерзла - к холодам, мягкая - к теплой ясной погоде.
- Облачный день сулит очень жаркое лето.