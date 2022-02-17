Что можно делать 17 февраля, а от каких действий лучше отказаться - узнайте на УНИАН.

Преподобный Николай Исповедник жил в IX веке, родился на острове Крит в семье благочестивых христиан. В 10 лет родители отправили его в училище при монастыре, а в 16 он был уже пострижен в монахи.

Во времена правления Льва Армянина Николай Исповедник, как и Феодор Студит, неоднократно оказывался в темницах, был подвержен пыткам и мучениям. Но все равно проповедовал христианскую веру и укреплял православных в их настроениях.

Покой настал при царице Феодоре, но правила она недолго, поэтому сразу после того, как место царя занял другой человек, Николая отправили в ссылку. 7 лет он скитался, затем прибыл в Студийский монастырь, как пленник, а при Василие I Македонянине освободился и принял настоятельство, получив от Господа дар исцеления.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 17 февраля - Никола Студеный.

Православный праздник 17 февраля - день памяти Исидора Пелусиота

Исидор происходил из Александрии, был воспитан в семье богатых и благочестивых христиан. Будучи молодым, оставил родителей, богатства, уехал в пустыню возле города Пелузии, из-за чего и прозвали его Пелусиотом. Там прославился, как отчаянный подвижник, благодаря чему к нему стали приходить многие иноки.

Позднее Пелусиот отправился в Константинополь за наставлениями от Иоанна Златоуста. Там был избран в настоятели, считался мудрым и ответственным человеком. Всячески проповедовал монастырские законы и догмы, укреплял веру в Господа. Считал наибольшим счастьем возможность спасти человеческую душу. До сих пор Исидор Пелусиот считается одним из величайших отцов христианской церкви.

Приметы 17 февраля

туман стелется по земле - к потеплению и снегопадам;

в ночь с 16 на 17 число увидеть во сне птицу - к хорошим известиям;

приснилась свинья - настанут тяжелые времена;

полнолуние на Николу - в лесу будет много зайцев.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя охотиться, так как найти добычу вам будет трудно, а Никола отведет в другую сторону. Также не рекомендуется стричься, подстригать волосы или мыться - к несчастьям. Беду притягивают к вещи красного цвета, поэтому их надевать не стоит.

Что можно делать 17 февраля

В деревнях в эту дату особенно почитали скотину, старались ухаживать за ней и убирать в стойлах. Женщины занимались работой по дому, а мужчины делали ремонт или убирали в огороде. 17 февраля издавна считалось удачной датой для обращения к колдунам или знахарям, чтобы вылечиться от болезней.

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