Народный праздник 16 ноября известен под названием Анна Холодная.

Христиане отмечают церковный праздник 16 ноября в честь святой Анны Всеволодны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича. В Киевской Руси этот день получил название Анна Холодная, поскольку уже наступали настоящие морозы и нередко выпадал первый снег.

В этот день наши предки собирали и замораживали поздние ягоды - бруснику, клюкву, виноград, калину, шиповник. Из них варили витаминный чай, пекли пироги или готовили ягодный кисель. Блюда с ягодами обязательно давали детям, чтобы те росли крепкими и румяными.

Девушки 16 ноября занимались рукоделием. Это хороший вечер для прядения одежды из овечьей шерсти или льняных ниток. Мужчины в этот день резали свиней и заготавливали на зиму сало.

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День 16 ноября в давние времена считался опасным из-за разгула нечисти. В то же время в эту дату ходили к знахарям для снятия порчи и негатива.

Что нельзя делать 16 ноября

Сажать озимые культуры после Анны Холодной не стоит - они не успеют прижиться на огороде до морозов. Неудачный день для свадьбы, венчания и сватания. В этот день можно заниматься рукоделием, но нельзя пришивать пуговицы. Плохой день для рыбалки. Нельзя рассказывать чужие секреты сегодня, иначе и ваши тайны станут известны.

Приметы погоды 16 ноября

Южный ветер дует - к скорым морозам, западный - к дождям и туманам, восточный - к пасмурной, но сухой погоде, северный - к потеплению и сильной росе.

Если дым из трубы поднимается вверх - то скоро похолодает, но будет сухо, а если стелется над земле, то погода будет мокрой.

Утром ударил сильный мороз - с скорому снегопаду.

Если лужи покрылись льдом, то в следующем году будет хороший урожай снега.

На луковице много шелухи - к суровой и холодной зиме.

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