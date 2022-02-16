Народный праздник 16 февраля / фото УНИАН
Христиане отмечают церковный праздник 16 февраля в честь двух святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В народе их считают покровителями и защитниками детей, особенно младенцев. Этим святым молятся для крепкого здоровья новорожденных.
В народном календаре эту дату называли "починки". С 16 февраля крестьяне начинали готовиться к полевым работам. В эту дату осматривали садовый инвентарь, телеги и лопаты. 16 февраля баловали лошадей и давали им ломоть хлеба. Чтобы кони были здоровы, в конюшню надо положить жменю угля.
Что нельзя делать 16 февраля
- Запрещено ругать и бить детей, грубо с ними обращаться.
- Нельзя сегодня пить алкоголь.
- Носить черное в этот день - к неприятности.
- Нельзя ничего одалживать, иначе ваш долг никогда не вернут.
Приметы погоды 16 февраля
- Мало снега лежит - к дождливому лету.
- Слабая тяга в печи сулит потепление, а сильная - морозы.
- Если воробьи много поют, то скоро наступит весна.
- Если 16 по 24 февраля холодно по утрам, то весна будет ранней.