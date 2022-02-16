Народный праздник 16 февраля имеет названия Семен и Анна, хранитель младенцев, починки.

Христиане отмечают церковный праздник 16 февраля в честь двух святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В народе их считают покровителями и защитниками детей, особенно младенцев. Этим святым молятся для крепкого здоровья новорожденных.

В народном календаре эту дату называли "починки". С 16 февраля крестьяне начинали готовиться к полевым работам. В эту дату осматривали садовый инвентарь, телеги и лопаты. 16 февраля баловали лошадей и давали им ломоть хлеба. Чтобы кони были здоровы, в конюшню надо положить жменю угля.

Что нельзя делать 16 февраля

Запрещено ругать и бить детей, грубо с ними обращаться. Нельзя сегодня пить алкоголь. Носить черное в этот день - к неприятности. Нельзя ничего одалживать, иначе ваш долг никогда не вернут.

Приметы погоды 16 февраля

Мало снега лежит - к дождливому лету.

Слабая тяга в печи сулит потепление, а сильная - морозы.

Если воробьи много поют, то скоро наступит весна.

Если 16 по 24 февраля холодно по утрам, то весна будет ранней.

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