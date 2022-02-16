Каким святым молиться на православный праздник 16 февраля и что нужно сделать сегодня - узнайте на УНИАН.

В эту дату православная церковь отмечает день памяти Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Согласно преданию, праведный Симеон был избранником Божьим, который не умрет, пока на Землю не придет Мессия. Святой переводил Священные Писания, из которых узнал о пришествии Иисуса Христа. Ведомый Божьим Духом, Симеон отправился в Иерусалимский храм, где встретил Деву Марию, державшую на руках младенца. Тогда и стало известно, что именно этот ребенок будет Спасителем. Старец, который благословил Деву Марию и Иосифа, сказал, что до этого в храм приходила Анна пророчица, славившая Господа и говорившая о нем.

Известно, что Симеон Богоприимец скончался, прожив 360 лет, а мощи его позднее были перенесены в Константинополь. В этот день также отмечается народный праздник 16 февраля - Семен и Анна.

Приметы 16 февраля

слышно шум леса - к оттепели;

воробьи громко чирикают - ждать ранней весны;

снега выпало много - лето будет дождливым;

чем раньше начнете заниматься домашним хозяйством - тем быстрее наступят теплые дни.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено брать деньги в долг и отдавать их тем, кто просит - весь год проживете в нищете. Также нельзя носить черную одежду - привлечете несчастья. Подметать в доме не рекомендуется - можете "вымести" домового, а вместе с ним благополучие.

Что можно делать 16 февраля

Сегодня православные верующие молятся святому Симеону и Анне о защите своих детей. Праведники считаются покровителями младенцев, поэтому вы можете попросить у них здоровья для своего ребенка.

Наши предки в эту дату убирали в стойлах и ухаживали за лошадьми. Если этого не сделать, то в конюшню придет домовой и устроит беспорядок. Задобрить его можно было кашей с медом. В домах было принято развешивать веники из целебных трав, чтобы отвести нечистую силу.

Вас также могут заинтересовать новости: