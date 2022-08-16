Христиане отмечают церковный праздник 16 августа в честь чудотворца Антония Римлянина и преподобного Исаакия Далматского. В память о святом Антонии сегодня празднуется День ангела Антона.
В этот день обычно дули сильные ветра - предвестники осени. К этой дате созревают поздние сорта малины, поэтому день получил название Исаакий-малинник. Если позволяла погода, то мужчины сегодня работали в поле, а женщины собирали малину.
Помимо ягод, с куста также срывали полезные листья. Из них готовили ароматный целебный чай. 16 августа женщины кладут ребенку под подушку листья малины, чтобы он был здоровым и крепким.
Что нельзя делать 16 августа
- По давним приметам, в этот день нельзя убираться в доме. Считается, что если у человека в доме будет чисто, то и в кошельке будет пусто.
- Нельзя рисковать, играть в азартные игры и заниматься экстремальным спортом. Удача сегодня не будет на вашей стороне.
- Неудачный день для выкапавания картошки.
Приметы погоды 16 августа
- Сырая погода с дождем сегодня сулит холодную осень.
- Южный ветер дует - к очень снежной зиме.
- Какая погода сегодня, такая будет и в октябре.
- Если дует холодный ветер, то зима будет очень морозной, а если ветер теплый, то зима будет мягкой.
- Облака видно только над горизонтом - к сильным ветрам.