Народный праздник 16 августа получил названия Антон-вихревей, Исаакий-малинник.

Христиане отмечают церковный праздник 16 августа в честь чудотворца Антония Римлянина и преподобного Исаакия Далматского. В память о святом Антонии сегодня празднуется День ангела Антона.

В этот день обычно дули сильные ветра - предвестники осени. К этой дате созревают поздние сорта малины, поэтому день получил название Исаакий-малинник. Если позволяла погода, то мужчины сегодня работали в поле, а женщины собирали малину.

Помимо ягод, с куста также срывали полезные листья. Из них готовили ароматный целебный чай. 16 августа женщины кладут ребенку под подушку листья малины, чтобы он был здоровым и крепким.

Что нельзя делать 16 августа

По давним приметам, в этот день нельзя убираться в доме. Считается, что если у человека в доме будет чисто, то и в кошельке будет пусто. Нельзя рисковать, играть в азартные игры и заниматься экстремальным спортом. Удача сегодня не будет на вашей стороне. Неудачный день для выкапавания картошки.

Приметы погоды 16 августа

Сырая погода с дождем сегодня сулит холодную осень.

Южный ветер дует - к очень снежной зиме.

Какая погода сегодня, такая будет и в октябре.

Если дует холодный ветер, то зима будет очень морозной, а если ветер теплый, то зима будет мягкой.

Облака видно только над горизонтом - к сильным ветрам.

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