Народный праздник 15 февраля известен под названиями Сретение Господне, перелом зимы, встреча зимы с весной.

15 февраля христиане отмечают церковный праздник Сретение Господне 2023. В эту дату отмечают событие из жизни Иисуса Христа.

На сороковой день после его рождения Мария и Иисус пришли с новорожденным Иисусом в храм и сделали пожертвование Богу за своего первенца. В храме Иисуса поприветствовал пророк Симеон, которому было предначертано жить сотни лет, пока он не встретит Спасителя Человечества. Сразу после Сретения Симеон умер.

В этот день принято освящать свечи в храме. Считается, что освященные на Сретение свечи защищают дом от природных бедствий. Их зажигают во время грозы или бури, чтобы непогода не повредила дом.

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Также на Сретение, как и на Крещение 2023, освящают воду в церкви. Считается, что эта вода обладает такими же целебными свойствами, как и крещенская.

Наши предки называли Сретение переломом зимы и считали, что в эту дату зима переходит в весну. По народным представлениям, 15 февраля зима борется с весной, и от результата их "борьбы" зависит, будет ли весна ранней в этом году. Чтобы весна наступила раньше, хозяйки в этот день выпекали птиц из теста или круглые блины.

На Сретение заботились о домашнем скоте, кошках и собаках, лошадях. Животных угощали чем-то вкусным для крепкого здоровья. А курам давали костную муку или вареные овощи, чтобы они несли больше яиц.

Что нельзя делать 15 февраля

На Сретение нельзя ругаться матом и пить спиртные напитки. В этот праздник нельзя заниматься грязной домашней работой - стиркой, мытьем посуды, работой в земле. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом сегодня, например, носить тяжелые вещи или рубить дрова. Освященную в церкви в этот день воду нельзя выливать и хранить в грязной посуде.

Приметы погоды 15 февраля

Много звезд на небе в этот день - к поздней весне.

Оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Длинные сосульки на крышах - к холодной и дождливой весне.

Если грачи прилетели, то весна скоро наступит.

Снег весь день идет - к хорошему урожаю пшеницы и ячменя.

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