Народный праздник 15 февраля - Сретение Господне.

Сегодня христиане отмечают Сретение Господне. Слово "сретение" означает "встречу". В этот праздник отмечается встреча младенца Иисуса со святым Симеоном, который прожил 3000 лет, чтобы встретить Мессию. Когда Иерусалимском храме он увидел Христа с родителями, то сразу понял, что перед ним Сын Божий.

Сретение Господне на Руси считали первой весточкой от весны. По народным представлениям, именно в эту дату весна решает, когда ей приходить на землю. Чтобы призвать тепло, 15 февраля наши предки выпекали пирожки в форме жаворонков с капустой или рыбой.

15 февраля считается удачным днем для любых посевных и садовых работ. Можно высаживать овощи и цветы на подоконнике. В саду сажают фруктовые деревья. 15 февраля кормят кур с рук, чтобы несли много яиц. В эту дату в церкви освящают свечи и потом в течение года ставят возле больного человека или детской колыбели.

Что нельзя делать 15 февраля

Категорически запрещено зарабатывать деньги нечестным путем, а также играть в азартные игры. Нельзя подметать пол или пылесосить. Мыться и ходить в баню в этот день - к неприятностям. На Сретение нельзя хранить на столе монеты и купюры.

Приметы погоды 15 февраля

Небо усеяно звездами - к ранней весне, беззвездное - к поздней.

Если день холоднее предыдущих, то весна будет холодной.

Солнечная безветренная погода - к хорошему урожаю льня и пшеницы.

Оттепель сегодня предвещает раннюю весну, мокрый снег - дождливую весну, сухой снег - прохладную и сухую.

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