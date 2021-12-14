Народный праздник 14 декабря имеет названия Наум Грамотник, Наумов день.

14 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Наума, автора одной из книг Ветхого Завета. Его считают покровителем учащихся и молятся о прибавлении ума.

Наши предки именно в этот день отправляли детей учиться. Зажиточные семьи 14 декабря приглашали дьякона домой. Самых маленьких детей с этого дня учили писать и считать.

В целом Наумов день считается очень удачным для любого ученья. В эту дату можно прочесть книгу, сходить на какое-нибудь занятие или начать учиться новому. В эту дату чествуют учителей и приносят им подарки.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя оставлять открытую книгу на столе, иначе все знания из головы выветрятся. Во время учебы или чтения книги нельзя есть. После захода солнца не рекомендуется выходить из дома.

Приметы погоды 14 декабря

Северный ветер сегодня сулит сильное похолодание.

Если птицы сидят высоко на ветках деревьев, то зима будет теплой.

Облака плывут против ветра – к похолоданию.

Звездное небо предвещает сильную вьюгу.

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Автор: Екатерина Пулатова