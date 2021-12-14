Народный праздник 14 декабря / фото УНИАН
14 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Наума, автора одной из книг Ветхого Завета. Его считают покровителем учащихся и молятся о прибавлении ума.
Наши предки именно в этот день отправляли детей учиться. Зажиточные семьи 14 декабря приглашали дьякона домой. Самых маленьких детей с этого дня учили писать и считать.
В целом Наумов день считается очень удачным для любого ученья. В эту дату можно прочесть книгу, сходить на какое-нибудь занятие или начать учиться новому. В эту дату чествуют учителей и приносят им подарки.
Что нельзя делать 14 декабря
- Нельзя оставлять открытую книгу на столе, иначе все знания из головы выветрятся.
- Во время учебы или чтения книги нельзя есть.
- После захода солнца не рекомендуется выходить из дома.
Приметы погоды 14 декабря
- Северный ветер сегодня сулит сильное похолодание.
- Если птицы сидят высоко на ветках деревьев, то зима будет теплой.
- Облака плывут против ветра – к похолоданию.
- Звездное небо предвещает сильную вьюгу.
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