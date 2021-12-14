Какой православный праздник 14 декабря отмечают христиане и что нужно делать сегодня - читайте на УНИАН.

Святой Наум был одним из 12 малых пророков. Был родом из северного Израиля, проповедовал между 727 и 698 гг до н.э. Согласно данным историков, он здравствовал в период правления царя Иезекии, когда было разрушено царство израильское. Именно Наум предсказал разрушение Ниневии. Его ветхозаветная книга - подробный перечень нравственных и политических событий, влияющих на Израиль. Многие его предсказания насчет гибели Ниневии сбылись, более того, он объяснил, почему так произошло. Скончался на 45-м году жизни, погребен на родной земле.

В честь памяти святого пророка сегодня отмечается народный праздник 14 декабря - Наумов день.

Православный праздник 14 декабря - день памяти Филарета Милостивого

Филарет жил в VIII веке, происходил из благочестивой и богатой семьи, но богатствами своими не наслаждался. Испытывал жалость и сострадание к нищим, поэтому всегда помогал нуждающимся. Никогда не отказывал в просьбах людям, поэтому Господь испытал Филарета на терпение.

Читайте также14 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПроизошло нападение арабов на Пафлагонию, у Филарета осталась корова, два вола и дом. Несмотря на такие потери, святой отдал сначала вола, а затем и корову с теленком другим жителям города. Вскоре раздал и последнюю одежду, и хлеб, говоря о том, что сокровищ у него много. За такие деяния Господь вскоре вернул Филарету богатства.

Когда царина Ирина искала жену для своего сына, она велела собрать наиболее красивых девушек государства. В итоге выбрали внучку Филарета, которая и стала царевной, а сам святой возвысился и обрел почет, но бедным помогать не перестал. Так прожил до самой смерти, завещал своим родным жить так же, как он - не отказывать в помощи ближнему.

Приметы 14 декабря

звезды ярко мерцают - скоро будет метель;

теплая погода - зима окажется теплой;

снега нет 14 декабря - весна сулит наводнения;

дует северный ветер - к сильным морозам.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день вечером лучше не выходить из дома. Православные верующие соблюдают другую традицию - подавая милостыню, не смотрят в глаза нищему. Если что-то читаете или учите, нельзя одновременно есть - рискуете "заесть" то, что узнали.

Что можно делать 14 декабря

В древние времена люди всей семьей отправлялись в храм на молебен - дети просили святого Филарета о благословении на хорошую учебу. Считалось, что в этот день нужно учиться - велики шансы, что новая информация легко усвоится.

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Автор: Кристина Кащавцева