В календаре народных праздников этот день получил названия Иван Постный, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Головосечение.

11 сентября отмечается великий церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день церковь вспоминает о подлом убийстве пророка Иоанна Крестителя царем Иродом. Святому Иоанну молятся об избавлении от головной боли. Считается, что он может излечить даже сильнейшую мигрень, если всем сердцем верить в молитву.

Наши предки считали, что в этот день уже окончательно ушло лето. Птицы начинают улетать в теплые края, а большинство деревьев начинают желтеть. Считается, что в этот день начинается бабье лето и длится до 19-20 сентября.

11 сентября установлен строгий пост, поэтому день называют Иван Постный. Сегодня нельзя есть мясо и молочные продукты. В этот день было принято собирать коренья, репу, позднюю картошку. День считается удачным для любовных дел.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя пользоваться ножом и лопатой. Резать круглые предметы и капусту – к греху. Нельзя веселиться, танцевать, играть свадьбу. В Головосечение нельзя есть красные и круглые продукты.

Приметы погоды 11 сентября

Много грачей видно – ещё несколько дней будет холодно.

Журавли уже улетели на юг – к ранней зиме.

Гром сегодня сулит теплую осень.

Утренний туман означает, что бабье лето уже началось.

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Автор: Екатерина Пулатова