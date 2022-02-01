Какой православный праздник 1 февраля важно не пропустить верующим - узнайте на УНИАН.

Согласно преданию, родители Макария (Авраам и Сарра) до глубокой старости не имели плоти. После того, как варвары напали на Египет, Авраам и Сарра переселились в Египет, где у них родился сын. Повзрослев, юноша женился, но вскоре овдовел. Ухаживая за больными родителями, он решил выбрать иноческий путь. После смерти Авраама и Сарры Макарий продал имущество и стал молиться. Бог послал ему духовного наставника, который помог ему построить келью и заработать себе на хлеб.

Макария пытались устроить чтецом в церковь, но святой хотел отшельнической жизни, поэтому уходил в пустыню. Позднее стал учеником Антония Великого. После долгих скитаний и множества подвигов в 40 лет получил сан иеромонаха и дар к исцелению. Также он мог воскрешать умерших и говорить с ними.

Читайте также1 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВо времена гонения на христиан язычники нашли преподобного и его братию, отвезли на свой остров. Но после того, как Макарий изгнал бесов из дочери языческого царя, все люди там обратились в христианство.

За свою жизнь святой Макарий совершил множество подвигов, учил братию, что справиться с искушениями можно только с помощью смирения. Был прославлен церковью за исключительное самопожертвование и милосердие. Скончался в 391 году.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 1 февраля - Макарий Весноуказчик.

Приметы 1 февраля

небо усеяно звездами - зима будет долгой;

какая погода сегодня, такой она будет и на Масленицу;

капель 1 февраля - весна наступит рано;

холодно сегодня - лето окажется теплым и плодородным.

Что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь категорически запрещает шить, вязать и заниматься рукоделием. Также нельзя носить одежду темного цвета, иначе рискуете привлечь нечисть. Сырую воду пить нежелательно, только в виде чаев или напитков. Проигнорируете запрет - заболеете.

Что можно делать 1 февраля

Сегодня удачный день для того, чтобы устроить семейный ужин или позвать друзей - такой ритуал способствует обогащению. Наши предки в старину использовали заговор: "Из дома выхожу барином, а в дом вернусь боярином". Считалось, что такая поговорка защитит от неприятностей и привлечет благополучие в дом.

Сны в ночь с 31 января на 1 февраля, чаще всего, вещие, причем, сбудутся в ближайшее время. Трактовать их нужно интуитивно, не прибегая к помощи сонников.

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