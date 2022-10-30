Россия ведет кровавую войну против Украины, убивая ее граждан, поэтому просим у Бога силы выстоять в борьбе со злом. Актуальные молитвы за украинских защитников читайте на УНИАН.

Все верующие страны после полномасштабного вторжения России объединились в молитве за защитников Украины, прося у Бога благословения для Родины и ее воинов.

УНИАН публикует молитвы за военнослужащих Украины, потому что в единстве и вере в победу - крепкая сила общества.

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единственный творишь чудеса. Взгляни в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и людинолюбно услыши и помилуй нас: ибо враги наши собрались на нас, чтобы погубить нас и уничтожить державу нашу и святыни наши. Помоги нам Боже, Спаситель наш, и избави нас, ради славы имени Твоего и пусть сбудутся слова, сказанные Моисеем: будьте смелыми, стойте и увидите спасение от Господа, потому что Господь сражается за нас.

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Господи Боже, Спаситель наш, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвращайся от нас гневом своим, но в милости и милосердии посети смиренных рабов Твоих, которые к Тебе припадают: стань на помощь нам и подай воинству нашему с именем твоим одержи победу. Погуби намерения и неправедные осмеления тех, кто идет на нас войной.

Молимся Господу Богу нашему, чтобы услышал голос моления нас, грешных, и охоронив всех людей нашей в время тяжелых испытаний и помиловал рабов Своих воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой хворости душевной и телесной, чтобы охоронив от всякой скорби, беды, гнева и скорби и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, услыши и помилуй.

Молимся к Тебе, Владыка мира и спокойствия нашего, чтобы как исчезает дым, так да исчезнут враги наши, и как прах рассыпается от лица ветра, так пусть развеются их злые мысли уничтожить нашу Украинскую державу. Господи, усмири тех, кто противится заповедям и постановлениям Твоим. Верни им память твоей заповеди: Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими назовутся. А для тех, кто противится этой Твоей заповеди, пошли гнев, скорбь и ангелов лютых, которые вселят в них страх и память о том, что и они называют себя христианами.

Господи, Боже Предвечный, царь всего мира! Ты для покорения нечестивых врагов и для сохранения справедливости позволяешь государствам употреблять меч и удерживать военное положение.

Когда же по твоей воле наше дитя отходит от нас на службу Отечеству, молим Тебя, Боже: дай, чтобы он был верен своему званию, и не позволь, чтобы погубил он свою душу.

Придай ему силы и терпения в той тяжелой службе. Прежде всего дай ему Бог силы против врагов души его, да Твоею всесвятою лаской он сохранил святую веру и невинность души. Ты сам, Боже, знаешь, какая большая опасность грозит душе нашего ребенка в военном положении. Поэтому горячо просим Тебя: храни его от той опасности, сохрани его нам таким, который от нас отходит.

Всесильный Господи, услышь молитвы детей твоих, воззри во время тяжелых испытаний на государство наше – Украину. Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному российскому агрессору на Земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем твоим победу и справедливый мир. Пошли Грозного главу небесного воинства твоего - Архистратига Михаила, на помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Дева, особая Заступница невинных душ! Отдаем тебе наше дитя под Твою могучую охрану. Мы знаем и верим сильно, что если ты будешь заботиться о нем, то наверняка не запятнает своей души тяжким грехом. Простри над ним свой святой омофор и покрывай им его, пока не вернется назад таким же живым и невредимым, каким теперь от нас отходит. Аминь.

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