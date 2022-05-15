Кого поздравляют с Днем семьи любви и верности, и какая история у этого праздника - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 15 мая, весь мир отмечает одно из самых важный событий - Международный день семьи. Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника.

В эту дату поднимаются вопросы взаимоотношений внутри семьи, а празднование необходимо, чтобы каждый человек помнил, что нет в мире ничего, важнее родственных связей.

УНИАН расскажет, что пожелать в День семьи своим родным и близким. Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 15 мая 2022 отмечают верующие.

День семьи - поздравления в картинках и стихах

Самое важное в жизни - семья,

Там, где с любовью ждут нас всегда.

Где верность, забота и понимание,

Где ласка, поддержка, опора, внимание.

Там, где комфорт, теплота и родные,

И это не просто слова всё пустые.

Любите друг друга, всегда берегите

И верность семье своей Вы сохраните.

И счастье Ваш дом не покинет тогда,

Ведь самое важное в жизни - семья!

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

Слова "семья, любовь и верность"

Огромный смысл в себе несут.

Там, где семья, - всегда есть нежность,

Там, где любовь, - всегда нас ждут,

А там, где верность, - доверяют

Без лишних и ненужных фраз.

Пусть эти чувства процветают

И счастьем окружают нас!

Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья - это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днем семьи, любви и верности!

С Днем семьи, любви и верности

Я поздравить вас хочу.

Покровители небесные

Пусть хранят вашу семью.

Пусть добром и счастьем полнится

Ваш уютный, теплый дом.

Пусть любовь и уважение

Укрепят фундамент в нем.

Семья - один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Я желаю вам в этот прекрасный праздник семьи крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами в виде детишек.

С Днем верности, любви, семьи!

Семью свою люби, цени,

Не обижай, не предавай,

А дорожи и понимай.

Семья - начало всех начал,

Надежный жизненный причал.

И счастлив тот, кто это понял,

В семье тот весел и доволен.

Всегда друг другом дорожите,

Заботой нежной окружите.

Любовь в семье - совместный труд,

Пусть в ней царит всегда уют.

День семьи, любви и верности - день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!

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