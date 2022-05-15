Сегодня, 15 мая, весь мир отмечает одно из самых важный событий - Международный день семьи. Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи, а в 1993 году приняла резолюцию об учреждении сегодняшнего праздника.
В эту дату поднимаются вопросы взаимоотношений внутри семьи, а празднование необходимо, чтобы каждый человек помнил, что нет в мире ничего, важнее родственных связей.
УНИАН расскажет, что пожелать в День семьи своим родным и близким. Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 15 мая 2022 отмечают верующие.
День семьи - поздравления в картинках и стихах
Самое важное в жизни - семья,
Там, где с любовью ждут нас всегда.
Где верность, забота и понимание,
Где ласка, поддержка, опора, внимание.
Там, где комфорт, теплота и родные,
И это не просто слова всё пустые.
Любите друг друга, всегда берегите
И верность семье своей Вы сохраните.
И счастье Ваш дом не покинет тогда,
Ведь самое важное в жизни - семья!
Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
Слова "семья, любовь и верность"
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, - всегда есть нежность,
Там, где любовь, - всегда нас ждут,
А там, где верность, - доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!
Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья - это самое ценное, что может быть на земле! Желаю вашему дому, вашему семейному очагу большого счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях. Берегите свою любовь, несите ее через года и оставайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи!
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
Пускай ваша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга, уважайте друг друга и с трепетом относитесь к чувствам всех тех, кого вы сами любите. Желаю вам мира, добра и процветания, душевного богатства и материальной стабильности. С Днем семьи, любви и верности!
С Днем семьи, любви и верности
Я поздравить вас хочу.
Покровители небесные
Пусть хранят вашу семью.
Пусть добром и счастьем полнится
Ваш уютный, теплый дом.
Пусть любовь и уважение
Укрепят фундамент в нем.
Семья - один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Я желаю вам в этот прекрасный праздник семьи крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами в виде детишек.
С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.
Семья - начало всех начал,
Надежный жизненный причал.
И счастлив тот, кто это понял,
В семье тот весел и доволен.
Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье - совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.
День семьи, любви и верности - день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!