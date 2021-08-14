Сегодня, 14 августа, украинцы отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас или Маковея. Верующие в этот день отмечают церковный праздник Происхождение (крестный ход) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Спас слабо связан с этим праздником и имеет скорее народные корни.
В этот день в церкви проводят праздничное богослужение, а прихожане освящают мёд, яблоки, орехи и хлеб. Считается, что ложка освященного меда в этот день принесет здоровье. Ещё одна традиция Медового Спаса связана с полевыми травами – их собирают для чая, лекарственной смеси или венка.
Напомним, что в августе украинцы отмечает три Спаса. Два других – Яблочный и Ореховый – празднуются 19 и 29 августа.
Поздравления с Медовым Спасом 2021 – стихи и проза
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
Пусть будет на душе теплей,
Ведь наступает Маковей,
Любовь польется, словно мед,
И радость сердце распахнет,
Твоё здоровье станет крепче,
А жизнь приятнее и легче!
***
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
***
Сладкого меда на столе и жизни медовой желаю тебе в праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых желаний и тепла душе!
***
Медовый или Маковей –
Так называем первый Спас.
Пусть будет жизнь еще светлей,
Еще уютнее у вас!
Пусть будут помыслы чисты,
И благороден труд любой!
Желаю счастья, теплоты,
Любви и радости земной!
***
Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з пахучими пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!
***
Медовый Спас — праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.
Картинки и открытки с Медовым Спасом
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