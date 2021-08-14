Сегодня украинцы отмечают первый из трех августовских Спасов.

Сегодня, 14 августа, украинцы отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас или Маковея. Верующие в этот день отмечают церковный праздник Происхождение (крестный ход) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Спас слабо связан с этим праздником и имеет скорее народные корни.

В этот день в церкви проводят праздничное богослужение, а прихожане освящают мёд, яблоки, орехи и хлеб. Считается, что ложка освященного меда в этот день принесет здоровье. Ещё одна традиция Медового Спаса связана с полевыми травами – их собирают для чая, лекарственной смеси или венка.

Напомним, что в августе украинцы отмечает три Спаса. Два других – Яблочный и Ореховый – празднуются 19 и 29 августа.

Поздравления с Медовым Спасом 2021 – стихи и проза

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

Пусть будет на душе теплей,

Ведь наступает Маковей,

Любовь польется, словно мед,

И радость сердце распахнет,

Твоё здоровье станет крепче,

А жизнь приятнее и легче!

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

***

Сладкого меда на столе и жизни медовой желаю тебе в праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых желаний и тепла душе!

***

Медовый или Маковей –

Так называем первый Спас.

Пусть будет жизнь еще светлей,

Еще уютнее у вас!

Пусть будут помыслы чисты,

И благороден труд любой!

Желаю счастья, теплоты,

Любви и радости земной!

***

Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з пахучими пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!

***

Медовый Спас — праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.

Картинки и открытки с Медовым Спасом

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Автор: Екатерина Пулатова