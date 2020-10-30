Приближается праздник Хэллоуин, который каждый год традиционно отмечается на границе октября и ноября.
Когда Хэллоуин в 2020 году
Хэллоуин в этом году будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября. Поскольку праздник приходится на субботу, которая является выходным днем, то веселье можно продолжить еще и в воскресенье.
Макияж на Хэллоуин: интересные идеи грима
Читайте такжеПеревоплощение на Хэллоуин: идеи жутких костюмов к празднику нечистиВ дополнение к устрашающим костюмам на праздник нечести нужно сделать тематический макияж. Ведьма, призрак, скелет, клоун, кошка или персонаж из какого-то известного фильма – вариантов "ужасного" грима на Хэллоуин есть множество. Стоит лишь выбрать тот, который будет лучше всего дополнять костюмированный образ, и запастись необходимыми средствами для нанесения макияжа.
Череп (скелет)
Популярным образом на Хэллоуин остается макияж в стиле Сахарного черепа, или Санта Муерте – божества, олицетворяющего смерть (религиозный культ, распространенный в Мексике).
Ведьма
Страшная, милая или сексуальная – ведьма на Хэллоуин может быть разной. Стоит выбрать "свой" ведьмин образ и сделать невероятный макияж.
Зомби
Такой образ предполагает нанесение на лицо и тело с помощью косметики ужасных ссадин, синяков, язв, следов крови, трупных пятен, порезов и рваных ран.
Известные персонажи
Перевоплотиться на Хэллоуин в какого-либо страшно-веселого персонажа – легко! Это может быть Харли Квин, Чудо-женщина, Женщина-кошка или кукла из фильма Пила. Что же касается мужчин, то можно нанести грим Джокера, Фредди Крюгера, Эдварда руки-ножницы, героя из Семейки Адамсов и других персонажей.
Животные
Предстать в праздник Хэллоуин можно в виде кошечки, леопарда или олененка Бэмби. Чтобы образ был завершенным, стоит найти подходящий обруч с ушками.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Когда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине
- Выходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы
- Блюда из тыквы на Хэллоуин 2020 - простые и вкусные рецепты
- Праздники в ноябре: какие даты и когда будут отмечать украинцы в следующем месяце
- Церковные праздники в ноябре: православный календарь на третий месяц осени
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram