Яркий жуткий грим завершит выбранный на праздник нечисти образ.

Приближается праздник Хэллоуин, который каждый год традиционно отмечается на границе октября и ноября.

Когда Хэллоуин в 2020 году

Хэллоуин в этом году будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября. Поскольку праздник приходится на субботу, которая является выходным днем, то веселье можно продолжить еще и в воскресенье.

Макияж на Хэллоуин: интересные идеи грима

Читайте такжеПеревоплощение на Хэллоуин: идеи жутких костюмов к празднику нечистиВ дополнение к устрашающим костюмам на праздник нечести нужно сделать тематический макияж. Ведьма, призрак, скелет, клоун, кошка или персонаж из какого-то известного фильма – вариантов "ужасного" грима на Хэллоуин есть множество. Стоит лишь выбрать тот, который будет лучше всего дополнять костюмированный образ, и запастись необходимыми средствами для нанесения макияжа.

Череп (скелет)

Популярным образом на Хэллоуин остается макияж в стиле Сахарного черепа, или Санта Муерте – божества, олицетворяющего смерть (религиозный культ, распространенный в Мексике).

Ведьма

Страшная, милая или сексуальная – ведьма на Хэллоуин может быть разной. Стоит выбрать "свой" ведьмин образ и сделать невероятный макияж.

Зомби

Такой образ предполагает нанесение на лицо и тело с помощью косметики ужасных ссадин, синяков, язв, следов крови, трупных пятен, порезов и рваных ран.

Известные персонажи

Перевоплотиться на Хэллоуин в какого-либо страшно-веселого персонажа – легко! Это может быть Харли Квин, Чудо-женщина, Женщина-кошка или кукла из фильма Пила. Что же касается мужчин, то можно нанести грим Джокера, Фредди Крюгера, Эдварда руки-ножницы, героя из Семейки Адамсов и других персонажей.

Животные

Предстать в праздник Хэллоуин можно в виде кошечки, леопарда или олененка Бэмби. Чтобы образ был завершенным, стоит найти подходящий обруч с ушками.

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Автор: УНИАН